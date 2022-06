Todos los caminos conducen a Rodolfo: senadores liberales quieren apoyarlo

Los resultados de la primera vuelta presidencial en que Gustavo Petro logró 8′527.768 de votos, Rodolfo Hernández, 5′953.209, y Federico Gutiérrez 5′058.010, marcaron una nueva realidad política en el país y el primer efecto es que los partidos tradicionales tendrán que barajar nuevamente sus cartas para asumir una postura de cara a la segunda vuelta.

Esa cita será el 19 de junio y allí los colombianos decidirán entre Petro y Hernández, en una jornada que no será de trámite, como algunas la califican, ya que los dos aspirantes pueden dar sorpresa.

Durante varias horas, los senadores del Partido Liberal estuvieron reunidos con el expresidente César Gaviria, jefe natural de la colectividad, para analizar los resultados de las elecciones presidenciales.

En el encuentro, que duró más de tres horas, cada congresista fijó su postura sobre lo que ocurrió el pasado 29 de mayo y se analizó el panorama para la segunda vuelta presidencial que se hará el 19 de junio.

Sobre la mesa quedó planteado que hay dos escenarios: apoyar a Rodolfo Hernández de manera institucional o dejar en libertad a los militantes para que cada uno de ellos, decida a qué campaña apoyará.

Aunque todavía no hay una decisión de fondo, los senadores liberales quieren irse con el ingeniero Hernández. Sin embargo, aún falta el encuentro de la bancada del partido en la Cámara para tomar posturas.

La senadora electa Sara Castellanos aseguró que una de las conclusiones es que quieren un cambio para el país que no representa Gustavo Petro.

César Gaviria y Rodolfo Hernández - Foto: SEMANA

“Con los senadores liberales estuvimos reflexionando sobre lo que pasó en las elecciones, no podemos ignorar el grito del pueblo colombiano de un cambio y lo que les pedimos a todos los ciudadanos liberales es que tomen una decisión responsable, que opten por un cambio que respete la democracia, la libertad, la empresa y la propiedad privada”, dijo Castellanos.

Agregó que tienen la certeza de que los colombianos están cansados de la polarización y del odio, por lo que se debe reflexionar a fondo sobre la postura que tomarán. “La Cámara reflexionará y tomaremos una decisión. Nosotros creemos que el cambio no debe generar más odio, cada ciudadano debe analizar la situación”.

En medio de esta reunión, un congresista liberal le confirmó a SEMANA que la campaña del Pacto Histórico ha intentado tender puentes para que la colectividad apoye a Gustavo Petro. “El domingo (29 de mayo) como a las 7 de la noche estaban llamando de esa campaña a César Gaviria, pero él no les contestó. Hay un comité de Gustavo Petro encargado de dialogar con el expresidente”, dijo el legislador, quien pidió omitir su nombre.

Además, muchos congresistas liberales no se sentirían a gusto estando al lado del expresidente Ernesto Samper, de Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, de Roy Barreras y otros integrantes de esa campaña. Otro congresista de esa colectividad manifestó que no sería coherente estar al lado de un expresidente (Samper) que tanto han criticado y participar de algunas propuestas de esa campaña que no comparten.

El Partido Liberal consulta con sus bases sociales, sus Ptes de Junta de acción comunal, ediles, diputados, concejales, negritudes, lgtbi, representantes y senadores sobre la decision presidencial para segunda vuelta . @PartidoLiberal — Partido Liberal (@PartidoLiberal) June 1, 2022

Por eso está descartado que el partido respalde a Gustavo Petro. Al interior del liberalismo las heridas producidas por los ataques del Pacto Histórico al trapo rojo y al expresidente Gaviria no parecen sanar.

Se espera que el encuentro de los representantes a la Cámara con César Gaviria sea en la noche de este miércoles, por lo que antes del viernes se daría a conocer la decisión final de la colectividad.