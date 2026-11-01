Tragedia en las fiestas de Santo Domingo, Antioquia: árbol cayó sobre los asistentes y dejó un fallecido y una mujer herida

Un accidente ocurrido durante la tercera jornada de las Fiestas del Chalán y la Ganadería, en Santo Domingo, Nordeste antioqueño, dejó una persona fallecida y otra gravemente herida. La emergencia se registró en el parque principal del municipio, donde se concentraban decenas de asistentes para disfrutar de la programación cultural.

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El hecho ocurrió pasadas las 9:00 p. m. del sábado 31 de octubre, mientras se llevaban a cabo varias presentaciones artísticas. En medio de la celebración, las ramas de un árbol de gran tamaño se desprendieron y cayeron sobre un grupo de personas que se encontraba en el lugar, provocando momentos de angustia entre los asistentes.

Minutos después, el alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira, se pronunció desde el escenario para confirmar la gravedad de lo ocurrido y expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas. El mandatario también solicitó un momento de silencio en memoria de la persona fallecida y por respeto a quienes resultaron afectados por el accidente.

“La naturaleza no la controla nadie. El esposo de una compañera de trabajo de nosotros murió, hay otra señora muy enferma, pero quedémonos callado maestro 30 segundos y el que tenga fe, una oracióncita chiquitita a Dios para que este muchacho muy joven, papá de unos niños pequeños, Dios lo esté acogiendo también en el cielo”, señaló el mandatario.

Además, a través de un comunicado oficial de la Alcaldía, la entidad reitero “nuestro compromiso con el bienestar de la comunidad, y nuestra disposición de acompañar a la familia, con respeto y sensibilidad ante este lamentable suceso”, concluye el documento.

Asimismo, la Administración indicó que ya se estaban “adelantando las actuaciones correspondientes, conforme a los diagnósticos ambientales emitidos. Sin embargo, no dieron detalles sobre en qué consistían dichas acciones ni cuáles fueron los resultados de las evaluaciones. Por esta razón, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.