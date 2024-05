Tras 16 años de búsqueda, encuentran al único hijo de las madres de Soacha que seguía desaparecido: “Ahora nos espera la justicia”

“Aún falta todo en términos de verdad y responsabilidad. No hay ningún condenado por estos hechos. La familia Morales Tejada no sabe dónde retuvieron a Óscar, cuál fue su paradero entre el 1 y el 16 de enero de 2008, no se sabe quién dio la orden para que el homicidio y la desaparición se llevaran a cabo, y aún no se conoce la responsabilidad de miembros de la Fiscalía y autoridades locales en estos hechos”, aseguró el abogado Bojacá en testimonio recogido por El Espectador.