Tremendo agarrón: así le contestó el gobernador del Meta a la senadora Sandra Ramírez, expareja de Manuel Marulanda, de las Farc

¿Una revolución de verdad? ¿QUIÉN FUÉ MANUEL MARULANDA VÉLEZ "ALIAS" TIROFIJO? ESTA ES LA HISTORIA REAL DE UN BANDIDO. No dejen de ver este video y saquen sus propias conclusiones. No se van a arrepentir.

“Señora Sandra, los crímenes comprobados de las Farc la perseguirán a usted y a sus cómplices por toda la vida. Me alegra que no refute ningún dato de los que mencioné, no tiene cómo. Por el contrario, se dedica a atacar, esa es su naturaleza. Para su información, le comunico que ni he pertenecido ni soy del Centro Democrático. También le anticipo que, sin miedo, voy a seguir contando la verdad de lo que pasó en Colombia para beneficio de nuestra memoria colectiva y de las nuevas generaciones. Es el pueblo colombiano el que juzgará quiénes son los sinvergüenzas”, dijo.