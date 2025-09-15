Suscribirse

Tribunal de Bogotá declaró legales las interceptaciones al gobernador de Antioquia

Andrés Julián Rendón, en calidad de alcalde, fue investigado por presuntas irregularidades en contratos.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 11:20 p. m.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a una persecución judicial por parte de la Fiscalía.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a una persecución judicial por parte de la Fiscalía. | Foto: Semana/Colprensa

Mientras se desempeñó como alcalde el municipio de Rionegro, Andrés Julián Rendón, actual gobernador de Antioquia, terminó investigado por presuntos hechos de corrupción en la construcción de algunas instalaciones para la Policía Nacional. En ese momento, la Fiscalía adelantó algunos actos de investigación que incluyeron la interceptación de comunicaciones.

En una primera instancia, la justicia explicó que esos actos de investigación de la Fiscalía no cumplieron con los requisitos mínimos legales y las interceptaciones, que se derivaron de esos actos, fueron declaradas ilegales. Sin embargo, la Fiscalía apeló y, este lunes, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón al ente acusador.

“En consecuencia, la Sala revocará el auto confutado, para en su lugar impartir legalidad posterior a las órdenes de interceptación de comunicaciones ya señaladas, al verificar que se reúnen los presupuestos y fundamentos legales para su aval, como igual acontece con el procedimiento y los resultados”, explicó el Tribunal.

Desarrollo...

