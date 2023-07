Un hombre que se hacía pasar por Policía en Medellín fue asesinado en el barrio Manrique

El individuo se hacía pasar por policía y al momento de su levantamiento, por parte de los agentes del CTI de la Fiscalía, portaba cuatro carnets que indicaban que pertenecía a la institución policial. Sin embargo, cuando fueron a mirar los documentos que llevaba el hombre no coincidían con lo visto en los carnets por lo que se descarto de inmediato que el sujeto no pertenecía a la policía.

Según se dio a conocer el hombre hizo parte de la institución en el año 2007 como auxiliar bachiller, pero luego de terminar su periodo en función de auxiliar no continuo siendo parte de la institución.

Otros hechos de sicariato en Medellín

La víctima, concentrada en su celular, no se da cuenta de que acaban de intentar dispararle y que se salvó porque al sicario se le encasquilló el arma. El sicario no se da por vencido y vuelve a apuntar para disparar, pero el resultado fue el mismo: las balas no salieron.