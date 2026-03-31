La Policía confirmó que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de los Estados Unidos, participó en la captura de un presunto traficante de cocaína en Colombia.

Operativo de la Policía contra el narcotráfico. Foto: Policía

De acuerdo con la autoridad policial nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), se “logró la captura mediante orden judicial en la ciudad de Bogotá de Henry Giovanni Garzón Rodríguez, presunto articulador logístico y la incautación de más de 165 kilogramos de clorhidrato de cocaína en operativos realizados en Colombia, Estados Unidos y Canadá”.

El expediente de la Dijín contra Garzón- según la Policía- señala que este se “desempeñaba como-presunto- enlace internacional y principal articulador de la red narcotraficante, encargado de la inversión, almacenamiento y logística de camuflaje de la sustancia estupefaciente los instrumentos musicales”.

Un traficante de cocaína- según la Policía- usaba pianos para enviar el alcaloide al exterior. Foto: Policía

Añadió la Policía que: “la organización criminal utilizaba empresas fachada para dar apariencia de legalidad a sus operaciones de exportación. La modalidad criminal consistía en contaminar grandes objetos o “macro-elementos”, específicamente pianos de cola y generadores eléctricos, aprovechando su volumen y densidad para intentar burlar los escáneres y controles de las autoridades en los puertos y aeropuertos".

En medio de la investigación, las autoridades unir tres eventos que tendrían relación con Garzón, y habrían revelado su verdadera activad ilegal.

“Durante la investigación se logró conectar tres eventos principales que evidenciaron la ruta del narcotráfico hacia Canadá, Portugal y Países Bajos”, señaló la Dijín.

Policía en allanamiento contra presunto traficante de cocaína en Bogotá. Foto: Policía

Agregó la Policía que: “a mediados de julio de 2024 se interceptó en Miami un piano de cola proveniente de Bogotá con destino a Canadá, en el que fueron hallados 62.7 kilogramos de cocaína y posteriormente fueron capturados cuatro ciudadanos canadienses, se trató de Billy Donais Cadieux, Michael Dubois, Juan Diego Hernández y Pablo Hernández Barbosa, además de la incautación de 10.000 dólares canadienses y material tecnológico”.

“El otro hallazgo fue en el puerto de Cartagena el 3 de julio de 2024, cuando funcionarios de la Policía Nacional inspeccionaron un generador eléctrico que iba con destino a Países Bajos, hallando 57 kg de cocaína ocultos en su estructura”, reveló la Policía.

Otro de los casos dijo la Policía, fue en “una intervención en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá el 17 de julio de 2024 mediante labores investigativas fue interceptado un segundo piano de cola con destino a Portugal, el cual contenía 54 kg de cocaína. Se determinó que el remitente utilizaba identidades falsas para gestionar los envíos”.

El procesado fue cobijado- según la Policía- con medida de aseguramiento privativa de la libertad.