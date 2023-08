Urgente: Fiscalía cuestionó al MinDefensa, quien descalificó el plan terrorista del ELN para asesinar al fiscal Francisco Barbosa. Argumenta con pruebas y hechos

5. La Fiscalía ve con profunda preocupación que, ante todos estos antecedentes y otros elementos obtenidos en el curso de las investigaciones, la Comunidad de Inteligencia y los organismos de defensa del Estado no han ejercido una profunda capacidad de análisis y han restado trascendencia a información sensible sobre las pretensiones del ELN. En ese sentido, hace un llamado para que se verifique con rigurosidad este escenario de amenaza real y se tomen urgentes medidas en beneficio de la institucionalidad, la seguridad y la vida de las personalidades involucradas, y la ciudadanía en general. Esta información se publica por razones de interés general.

Ministerio de Defensa descalifica plan terrorista del ELN contra el Fiscal Barbosa: dice que no hay prueba en UIAF, que sería una sola fuente y que agencias extranjeras no alertaron

El ELN habría planificado asesinar al fiscal Francisco Barbosa. Sin embargo, el Ministerio de Defensa asegura no tener pruebas suficientes sobre el caso.

Entre otros aspectos, el comunicado del Ministerio de la Defensa resalta que se determinó que la UIAF no tiene información financiera relacionada con un posible atentado contra las personas antes mencionadas.

Según las primeras pesquisas y averiguaciones de las autoridades, ‘el Rolo’ presenta reportes sospechosos de transacciones superiores a los 3.000 millones de pesos, tal y como sucedió con los movimientos de dinero detectados tras el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander en 2019. No obstante, esa información, al parecer, tampoco pudo ser corroborada por inteligencia militar.

“Se determinó que la UIAF no tiene información financiera relacionada con un posible atentado contra las personas antes mencionadas . Así mismo, se confirma que ningún organismo de inteligencia recibió información de agencias de inteligencia extranjeras, en relación con la situación a que se alude en el presente comunicado”, explicó el Ministerio de Defensa.

Fiscal Francisco Barbosa se ratifica: el Ejército tenía información del atentado en su contra y no lo alertó

“Cada día aparecen nuevas informaciones que parecen confirmar las hipótesis de la Fiscalía. No hay que minimizar esto”, aseguró Francisco Barbosa. El fiscal le contó a La W Radio lo que ha vivido en los últimos días, tras revelarse los planes para atentar contra su vida. Relató, entre otras cosas, lo que sucedió en su conversación con el presidente Gustavo Petro, quien le aseguró que no sabía de esa información.

“ Esto no quedó solventado ”, agregó sobre la reunión que tuvo con el primer mandatario y dice que la situación no se arregla con una reunión de 10 minutos y una “palmadita en la espalda”.

“No hay que minimizar esto, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar esto con seriedad, sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del ELN, pero, más allá de esto, hay una situación que había que advertir, entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir”, añadió.