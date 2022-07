Usuarios reportan fallas en sistema de Bancolombia; la entidad responde

Algunos usuarios afirmaron que no pudieron realizar transacciones con sus tarjetas de débito y crédito y retirar dinero de cajeros electrónicos.

A través de las redes sociales, usuarios de Bancolombia han reportado en las últimas horas fallas en el sistema de la entidad.

Algunos de los usuarios afirmaron que el pasado viernes no pudieron realizar transacciones con sus tarjetas de débito y crédito y retirar dinero de cajeros electrónicos. Adicionalmente, otros señalaron que, pese a que no pudieron realizar las transacciones, al final el dinero les fue debitado de sus cuentas.

Entre los usuarios que reportaron las fallas se encuentra el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, quien afirmó que el viernes no pudo realizar una transacción con su tarjeta débito, sin embargo, luego el dinero le fue descontado.

“Ayer pagué con la tarjeta débito @Bancolombia me rechazó la transacción varias veces en el local comercial y al final debitaron la plata y me vine sin los productos. Ahora me toca regresar nuevamente a explicar y demostrar mi compra. ¿A alguno de ustedes le sucedió lo mismo?”, señaló el caricaturista en Twitter.

Ayer pagué con la tarjeta débito @Bancolombia me rechazó la transacción varias veces en el local comercial y al final debitaron la plata y me vine sin los productos.

Ahora me regresar nuevamente a explicar y demostrar mi compra.

¿A alguno de ustedes le sucedió lo mismo?



Qué mal — matador (@Matador000) July 2, 2022

Otras quejas han sido las siguientes:

Todas las transacciones no exitosas el día de ayer por sus fallas y deficiente sistema se descontaron múltiples veces de mi cuenta de ahorros @Bancolombia Nadie responde en las líneas de atención, exijo el reintegro y una solución inmediata. @SFCsupervisor pic.twitter.com/QV6rTHVDzh — Sara royero (@royero_sara) July 2, 2022

El día de ayer al intentar pagar en un establecimiento mi tarjeta salía declinada. Hoy al despertar me doy cuenta que @Bancolombia debito el dinero dos veces… Al ver redes sociales veo que este tema fue General! Que grave!!! Ojalá devuelvan los dineros 😞😞😞 pic.twitter.com/ZYP7FOJd1L — Johan Sebastian Angel (@JohanAngel13) July 2, 2022

Bancolombia responde

A través de sus canales virtuales, la entidad bancaria reconoció las fallas en el sistema y pidió disculpas a sus usuarios.

Sabemos que hoy no estuvimos ahí, cuando más nos necesitabas, y por eso te queremos ofrecer disculpas y contarte que todos nuestros servicios están disponibles. Si aún tienes algún inconveniente, te damos la tranquilidad de que te acompañaremos en la solución que necesites.



Ꙩ — Bancolombia (@Bancolombia) July 2, 2022

“Sabemos que hoy (viernes) no estuvimos ahí, cuando más nos necesitabas, y por eso te queremos ofrecer disculpas y contarte que todos nuestros servicios están disponibles. Si aún tienes algún inconveniente, te damos la tranquilidad de que te acompañaremos en la solución que necesites”, señaló.

Posteriormente, este sábado Bancolombia manifestó a las personas que han tenido inconvenientes con sus saldos que su dinero está “seguro” y que se encuentra trabajando para que las correcciones queden registradas lo más pronto posible:

“Sabemos que nuestros inconvenientes de ayer te pudieron generar inconsistencias en tus saldos. Te aseguramos que seguimos dándolo todo para solucionar esta situación. Ten en cuenta que:

•Si abonaste a la deuda de la tarjeta de crédito y no te quedó aplicada: te devolvimos el dinero a tu cuenta. Te invitamos a realizar el pago nuevamente.

•Si tienes inconsistencias en la cuenta de ahorros luego de realizar transacciones en comercios, corresponsales bancarios o cajeros: tu dinero está seguro y estamos trabajando para que veas las correcciones en el menor tiempo posible. Gracias por elegirnos y discúlpanos”, dijo Bancolombia en sus redes sociales.

Sabemos que nuestros inconvenientes de ayer te pudieron generar inconsistencias en tus saldos. Te aseguramos que seguimos dándolo todo para solucionar esta situación. Ten en cuenta que ⬇️ — Bancolombia (@Bancolombia) July 2, 2022