Van Camp’s contraataca: denuncia a la empleada que dijo que la empresa no permitía que sus trabajadoras fueran al baño

La empresa Van Camp’s procedió a demandar ante la Justicia a la vicepresidenta del sindicato, Alicia Cardiles, ante las falsas denuncias y falta de pruebas , luego de que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señalara a la empresa de presunto acoso laboral a sus trabajadoras porque las mujeres no podían ir al baño y debían usar pañales durante su jornada de trabajo.

Por último, la empresa aprovechó para asegurar que la compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalado no es cierto y que procederán a defenderse.

Aseguraron en la misiva que la asociación se declara sorprendida por las declaraciones de Ramírez el pasado 27 de diciembre, en las que dio por sentado que en la planta las trabajadoras no tenían permitido salir al baño.

“No es cierto que a las trabajadoras no se les deja ir al baño a hacer sus necesidades. No sabemos de donde salió esa información que a todas luces es malintencionada y trata de perjudicar a una industria que emplea aproximadamente a 1.800 trabajadores cartageneros”, comentó Sintramar.