Vandalizan buses de TransMilenio durante protestas de bicitaxistas

Buses articulados de TransMilenio fueron vandalizados durante una nueva jornada de protesta que adelantan bicitaxistas en el occidente de la ciudad.

Ante esta situación, varias estaciones que llevan al portal de Las Américas fueron cerradas, mientras las autoridades intentan restablecer el servicio.

De acuerdo con el reporte oficial, debido a las manifestaciones que se presentan en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 42 sur, la flota de buses articulados realizan retornos operacionales en la estación Banderas.

En consecuencia, se dejaron de atender las estaciones desde la Transversal 86 hasta Portal Américas, mientras que se suspendió el servicio de las rutas alimentadoras en el sector.

“Por manifestaciones ajenas a la operación (bicitaxistas) en la Av. Ciudad de Cali con Calle 42 sur. Flota lleva a cabo retornos en la estación Banderas, se deja de atender desde Transversal 86 hasta Portal Américas. Sin servicio de alimentación”, señaló la compañía.

Por manifestaciones ajenas a la operación (bicitaxistas) en la Av Ciudad de Cali con Calle 42 sur. Flota lleva a cabo retornos en la estación Banderas, se deja de atender desde Transversal 86 hasta Portal Américas. Sin servicio de alimentación. pic.twitter.com/5qf7EA31sb — TransMilenio (@TransMilenio) August 12, 2022

Por su parte, la Secretaría de Movilidad reportó que “se presenta manifestación en la Av. Cali con calle 38 sur, S – N. A la hora con bloqueo de un carril, aforo aproximado de 15 personas realizan bloqueo intermitente”.

“Por supuesto que hay que buscar salidas. Insisto tributaria de pedal y eléctricos pueden apoyar la última milla. El vandalismo no es la alternativa”, señaló la concejal del Partido Alianza Verde, Lucía Bastidas.

Las protestas están relacionadas con el pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien señaló que la circulación de los bicitaxis con motor es ilegal y que aunque se permitió durante un tiempo, con el fin de cubrir necesidades que el sistema de transporte público no estaba ofreciendo, esa situación cambió y por eso deben retirarse.

“Le pido a nuestra Policía que vayamos sacando esos bicitaxis o mototaxis informales, ya no hay justificación, hace dos años y medio era porque no eran suficientes rutas del Sitp, pero ya están la rutas, por lo que no hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal que lo haga”, dijo la mandataria, al anunciar la medida.

Esto ha originado una serie de manifestaciones que ha afectado la movilidad en varios puntos de la ciudad y este viernes ha generado enfrentamientos entre la Policía y personas que participan en la protesta en el occidente de la ciudad.

Radican proyecto de acuerdo para definir reglas claras del bicitaxismo en Bogotá

Ante el descontento presentado por los bicitaxistas, la concejal María Clara Name Ramírez, del Partido Alianza Verde, radicó un proyecto de acuerdo que busca beneficiar y atender las necesidades de esta población, propuesta que surgió después de la reunión sostenida con más de 30 líderes bicitaxistas, y que contó con la presencia y apoyo del senador Iván Leonidas Name Vásquez.

Tal como se registró en el estudio de caracterización realizado por la Administración en 2019, esta es una población vulnerable: mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, quienes en su mayoría no tienen una fuente de ingresos diferente al ejercicio de esta actividad.

Según el gremio de bicitaxismo, actualmente hay más de 8.000 conductores que atienden cerca de 150.000 usuarios diarios en las diferentes localidades de la ciudad.

La concejal Name afirmó que al aprobarse la iniciativa, se podrán implementar acciones encaminadas a garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital en el marco del principio de la confianza legítima y de la dignidad humana.

“El proyecto busca generar unos lineamientos generales para la formulación de una política pública distrital de bicitaxistas. Bien sabemos que desde el Concejo de Bogotá, como ocurrió en el 2012 - 2013, no podemos expedir una normatividad al respecto, pero sí podemos generar unos lineamientos para que la administración distrital formule la política pública”, señaló Name.

De acuerdo con la cabildante, “aquí no se puede esperar a que haya una ley que regule el tema, sino que cada alcaldía debe integrar unas normas para que se pueda organizar la actividad del bicitaxismo”.

“Lo que queremos es dignificar esta actividad por parte de este gremio que por supuesto se ha visto atropellado en muchas ocasiones, que tiene una solución de empleabilidad, y sobre el cual se pueda tener unas normas y reglas claras para garantizar tanto la seguridad de los bicitaxistas como de los usuarios”, agregó la concejal.