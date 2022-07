“Vería incoherente ser partido de gobierno con Gustavo Petro”: Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical

SEMANA: ¿usted qué posición cree que deba tomar Cambio Radical frente al gobierno de Gustavo Petro?

CARLOS FERNANDO MOTOA (C. F. M.): mi posición es personal, no soy vocero de la colectividad, ni compromisario, pero pensaría que debemos actuar como un partido de oposición. Es lo coherente y digno. Tal vez el 80 o 90 % de senadores estuvimos en otras campañas, entre ellas la de Federico Gutiérrez. Las propuestas de Gustavo Petro, elegido como presidente, eran opuestas a lo que veníamos respaldando en la campaña de Fico. Además, Cambio Radical ha hecho oposición con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; lo mismo que con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. En muchas ciudades importantes, el partido ha ejercido oposición. Mi sugerencia es que mantengamos esa línea en el Senado. Esperamos a ver qué decide la bancada.

SEMANA: pero Cambio Radical no tuvo un candidato presidencial propio. Incluso, algunos pocos congresistas respaldaron a Petro.

C. F. M.: pero si examinamos las propuestas que se han venido presentando, son opuestas. Por ejemplo: la recién designada ministra de Salud, Carolina Corcho. Como integrante de la Comisión Séptima, tengo todos los reparos de lo que ha sido su comportamiento, opiniones y posiciones públicas en la época en la que todo el sector de salud trató de estar unido para enfrentar la pandemia por la covid-19. La hoy ministra designada generó comentarios de medias verdades, tergiversando y mencionando temas que, afortunadamente, no se cumplieron como ella lo decía: que el plan nacional de vacunación sería un fracaso, que la pandemia iba a tener un nulo apoyo de gobiernos extranjeros. Ese es apenas uno de los temas en los que no coincido con el gobierno de Petro.

SEMANA: usted cree que Cambio Radical debe estar en la oposición a Petro, ¿pero qué opinan sus compañeros?

C. F. M.: hay posiciones diversas en el Senado. Con los que he podido conversar hay una intención de generar ese control riguroso. No he tenido una mayor interlocución con la Cámara, no tengo esa claridad. Como bancada no nos reunimos desde marzo, una semana después de las elecciones del Congreso.

SEMANA: ¿Germán Vargas Lleras ya les contó cómo le fue en la reunión con Petro?

C. F. M.: no tengo detalles de esa reunión, no nos han informado de lo que sucedió.

El tono conciliador de Petro sirvió para que Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, aceptara el llamado al gran acuerdo nacional. - Foto: Twitter @petrogustavo

SEMANA: ¿cómo ve las primeras actuaciones del gobierno Petro?

C. F. M.: esta es una posición personal. Veo un gobierno que está caracterizado por la gerontocracia, un canciller, una ministra de Cultura, un ministro de Hacienda, de Agricultura, de edades avanzadas. No lo digo como crítica, pero sí es algo que no se ha visto en los últimos gobiernos en el país, que los primeros nombramientos sean personas que representen ese segmento poblacional. Incluso, eso es algo muy común en el gobierno o la dictadura cubana.

SEMANA: ¿eso está bien o mal?

C. F. M.: se debe generar equilibrio entre experiencia, renovación, la sabiduría que da la edad y la trayectoria, pero también los vientos de cambio que promovió Petro: renovación en las ideas y en las propuestas políticas y hasta ahora no lo hemos visto en la designación del gabinete ministerial.

SEMANA: ¿A usted le preocupa la eliminación de la Procuraduría?

C. F. M.: yo creo que es una reforma, en mi criterio, constitucional, que si la asume el Congreso estaría sustituyendo la Constitución. Ese es un órgano autónomo, de rango constitucional, que le corresponde sancionar a los servidores públicos cuando cometen alguna falta a sus competencias disciplinarias, pero también representa en muchos procesos judiciales a la nación y los ciudadanos. En esa primera lectura creo que el Congreso sustituye la Constitución si elimina un órgano autónomo que creó la carta política de 1991.

SEMANA: usted quiere la oposición, ¿pero qué pasaría si se declara en independencia o de gobierno? Vargas Lleras es amigo de Juan Manuel Santos y este a su vez es cercano a Petro...

C. F. M.: ese ejercicio de supuestos no lo asumo ahora; pero vería supremamente incoherente ser partido de gobierno de un mandato de Petro por seguridad jurídica y personal.

SEMANA: ¿cómo así?

C. F. M.: porque hemos visto algunas líneas de cómo tratan a los adversarios políticos, lo vimos en la campaña, con quien piensa distinto. Con esos antecedentes queda la preocupación de lo que puedan hacer una vez estén en el gobierno.