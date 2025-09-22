Suscribirse

Vía al Llano hoy, 22 de septiembre: consulte los nuevos horarios para el tránsito por la variante

Las autoridades adelantan controles sobre esta vía, que se ha visto afectada desde hace dos semanas por un deslizamiento que bloqueó por completo la carretera principal y obligó a abrir de nuevo la antigua vía al Llano.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

22 de septiembre de 2025, 3:56 p. m.
Algunos camiones ya han podido transitar por esta vía.
Vía al Llano. | Foto: Tomada de las redes sociales de Coviandina.

Por medio de su cuenta en la red social X, la concesionaria Coviandina dio a conocer los nuevos horarios que establecieron para que los vehículos pasen por la variante K18+000, que conecta la vía Bogotá-Villavicencio.

Las medidas estarán vigentes por un periodo inicial de 48 horas y podrán modificarse de acuerdo con los resultados de movilidad y seguridad que puedan tener con el pasar de las horas.

Horarios habilitados por sentido

En el sentido Bogotá–Villavicencio, el tránsito lo permitirán durante franjas de dos horas:

• 7:00 p. m. a 9:00 p. m.

• 1:00 a. m. a 3:00 a. m.

• 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

• 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

En el sentido Villavicencio–Bogotá, el paso estará habilitado durante cuatro horas en cada franja:

• 9:00 p. m. a 1:00 a. m.

• 3:00 a. m. a 7:00 a. m.

• 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

• 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Coviandina precisó que “los vehículos con cargas extradimensionadas podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo con lo establecido en las resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025″.

Desde Coviandina señalaron que las ambulancias tienen prioridad para transitar por esta zona, con el fin de garantizar la atención de emergencias.

Por medio de la cuenta de X, Coviandina señaló en uno de sus reportes: “(9:08 a.m.) Estado de la vía: Según el PCO así está la movilidad: Paso por la variante sentido Villavicencio-Bogotá, aproximadamente hasta la 1:00 pm. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa”.

Sobre las 6:00 de la mañana de este lunes, 22 de septiembre, indicaron: “Según el PCO así está la movilidad: Variante k18+300 - k19+200, habilitada en sentido Vcio/Btá hasta las 7:00 a.m. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril k39+600. Siga las recomendaciones de la autoridad de tránsito. Tiempo seco”.

El llamado que hacen es para que los conductores puedan consultar para sus viajes el estado de la vía con el fin de evitar contratiempos.

