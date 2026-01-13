Nación

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

La mujer le hizo un llamado a las autoridades para que salvaguarden su vida y se hagan cargo del caso.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
13 de enero de 2026, 5:26 p. m.
María Alejandra Vallejos y la revista creada por la guerrilla.
María Alejandra Vallejos y la revista creada por la guerrilla. Foto: Suministrada

María Alejandra Vallejos, activista y vicepresidenta de la ONG Hijos de los Héroes Col, denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está utilizando una foto suya como portada de su revista llamada Insurrección #1033.

En la imagen se observa a la mujer supuestamente sosteniendo un cartel que dice: “Lucha por el cambio”, pero en realidad se trata de una fotografía que fue manipulada por el grupo guerrillero. En la verdadera foto, ella aparece sosteniendo un letrero con la frase: “Uribe inocente”.

Imagen real y la imagen que fue alterada por la guerrilla.
Imagen real y la imagen que fue alterada por la guerrilla. Foto: Suministrada

Al parecer, el ELN utilizó inteligencia artificial para realizar este cambio y asociar a Vallejos como posible militante. Esto se da después de que, según explicó, se mostrara en contra del grupo alzado en armas por los secuestros de integrantes de la Fuerza Pública.

Petro le advierte al ELN que habrá “acciones conjuntas” en su contra, en alianza con Venezuela, si no abandona ese país

También es importante mencionar que mi oposición a la política de paz total ha sido constante, así como mi denuncia frente a la pérdida de vida de soldados y policías”, comentó.

Nación

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Nación

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Nación

Militar acusado de espiar al ministro de Justicia encargado está asignado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Nación

Un niño asesinado en ataque sicarial contra funcionarios del Inpec en Neiva. El Gobierno confirmó la noticia

Cartagena

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

Política

Sergio Fajardo rechaza propuesta del ELN para un acuerdo nacional y asegura que intentan “manipular las elecciones”

Nación

Petro le advierte al ELN que habrá “acciones conjuntas” en su contra, en alianza con Venezuela, si no abandona ese país

Nación

Granadas sin explotar, casas destruidas y desolación: así se vive la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo

De igual manera, mencionó sus duras posturas por la forma en la que han crecido los grupos armados en el último tiempo, entre otros temas.

María Alejandra Vallejos
María Alejandra Vallejos. Foto: Captura de video: María Alejandra Vallejos

Ante lo sucedido con su foto, le hizo un llamado a las autoridades para que se hagan cargo del caso. “Que salvaguarden mi imagen, pero también salvaguarden mi vida y mi integridad”, manifestó.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la guerrilla por lo que está haciendo. “Se equivocaron poniendo mi imagen como portada de una revista del ELN”, dijo.

Sergio Fajardo rechaza propuesta del ELN para un acuerdo nacional y asegura que intentan “manipular las elecciones”

Mi postura no puede ser más contraria a la de los violentos de este país. Pero tal vez no es tan errada la consigna que me pusieron, porque yo sí lucho por un país diferente, en donde exista paz real y no mentiras que terminen por fortalecer a los grupos armados y a la violencia”, añadió.

Vallejos dejó en claro que sueña con una Colombia donde todos los territorios sean libres y donde no haya más víctimas del conflicto armado.

La ONG Hijos de los Héroes Col se pronunció por medio de un comunicado rechazando esto y reafirmó su compromiso con buscar la libertad de los secuestrados. Por ello, anunció que harán un nuevo plantón para exigir su liberación, cita que se tendrá el próximo 20 de enero a partir de las 6:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar.

VER MÁS

ELN

Más de Nación

Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias.

La advertencia de la Fiscalía que cambia la forma de usar las cámaras de seguridad en Colombia

Salario Mínimo 2026

La tutela firmada por un expresidente de la Corte Constitucional que busca frenar el aumento del salario mínimo de 2026

María Alejandra Vallejos y la revista creada por la guerrilla.

Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Militar acusado de espiar al ministro de Justicia encargado está asignado al ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Siniestro vial en el que murió una abuelita de 88 años embestida por un bus del Inpec en Medellín.

Un niño asesinado en ataque sicarial contra funcionarios del Inpec en Neiva. El Gobierno confirmó la noticia

Afinia interrumpirá el servicio de energía de manera temporal en varios municipios de Bolívar, incluido Cartagena.

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

.

Magistrado Carlos Camargo será el ponente en el estudio del decreto de Emergencia Económica

No

Seguimiento a sus hijas, campaña de desprestigio y el militar que habría hecho la operación: así fue el supuesto espionaje al minJusticia, Andrés Idárraga

Noticias Destacadas