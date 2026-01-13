Vicepresidenta de ONG Hijos de los Héroes Col denuncia que el ELN usó su foto para una revista: les envió duro mensaje

María Alejandra Vallejos, activista y vicepresidenta de la ONG Hijos de los Héroes Col, denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está utilizando una foto suya como portada de su revista llamada Insurrección #1033.

En la imagen se observa a la mujer supuestamente sosteniendo un cartel que dice: “Lucha por el cambio”, pero en realidad se trata de una fotografía que fue manipulada por el grupo guerrillero. En la verdadera foto, ella aparece sosteniendo un letrero con la frase: “Uribe inocente”.

Imagen real y la imagen que fue alterada por la guerrilla. Foto: Suministrada

Al parecer, el ELN utilizó inteligencia artificial para realizar este cambio y asociar a Vallejos como posible militante. Esto se da después de que, según explicó, se mostrara en contra del grupo alzado en armas por los secuestros de integrantes de la Fuerza Pública.

“También es importante mencionar que mi oposición a la política de paz total ha sido constante, así como mi denuncia frente a la pérdida de vida de soldados y policías”, comentó.

De igual manera, mencionó sus duras posturas por la forma en la que han crecido los grupos armados en el último tiempo, entre otros temas.

María Alejandra Vallejos. Foto: Captura de video: María Alejandra Vallejos

Ante lo sucedido con su foto, le hizo un llamado a las autoridades para que se hagan cargo del caso. “Que salvaguarden mi imagen, pero también salvaguarden mi vida y mi integridad”, manifestó.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la guerrilla por lo que está haciendo. “Se equivocaron poniendo mi imagen como portada de una revista del ELN”, dijo.

“Mi postura no puede ser más contraria a la de los violentos de este país. Pero tal vez no es tan errada la consigna que me pusieron, porque yo sí lucho por un país diferente, en donde exista paz real y no mentiras que terminen por fortalecer a los grupos armados y a la violencia”, añadió.

Vallejos dejó en claro que sueña con una Colombia donde todos los territorios sean libres y donde no haya más víctimas del conflicto armado.

La ONG Hijos de los Héroes Col se pronunció por medio de un comunicado rechazando esto y reafirmó su compromiso con buscar la libertad de los secuestrados. Por ello, anunció que harán un nuevo plantón para exigir su liberación, cita que se tendrá el próximo 20 de enero a partir de las 6:00 de la tarde en la Plaza de Bolívar.