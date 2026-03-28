A los canales digitales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a organismos de control llegó una denuncia anónima sobre posible corrupción y colusión en Ecopetrol, protagonizada por Bayron Triana Arias, vicepresidente de Energías para la Transición de la petrolera.

Esta denuncia también ha circulado en altas esferas del sector de hidrocarburos, donde ha encendido alertas por un posible entramado de relaciones empresariales y familiares alrededor de varias compañías, algunas de las cuales participarían en negocios en los que el directivo tendría voz o incidencia.

En un escrito, un ciudadano detalló que existirían indicios de “la posible existencia de conflictos de intereses no declarados relacionados con proyectos de gasificación considerados estratégicos para el país”.

Una denuncia circula entre altos ejecutivos del sector energético y hoy está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

El documento sostiene que ese sería el caso de Triana, quien aterrizó en Ecopetrol poco después de la llegada de Ricardo Roa a la presidencia de la compañía. En noviembre de 2023 asumió como gerente de Estrategia de la vicepresidencia que encabeza desde mayo de 2025.

Triana está casado con Ana María López Tobón, quien llegó a Hocol, filial de Ecopetrol, en diciembre de 2025 como gerente de Entorno encargada. Ambos fundaron empresas, actualmente activas, que prestarían servicios a otros actores del sector.

SEMANA conoció el gráfico de relacionamiento que narra el denunciante y que circula en el sector, y verificó actas, expedientes y estatutos de las empresas mencionadas, en los que aparecen coincidencias en socios, representantes, objetos sociales y vínculos personales.

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El primer nodo es Triana, quien fundó una empresa llamada JTL Consultores el 18 de abril de 2018, en Bogotá. Posteriormente, el domicilio de la empresa se trasladó a Tunja, cambiando el nombre a Enlighten S. A. S.

Este medio pudo establecer que la empresa se constituyó con Triana como accionista único, pero, en actas con fecha del 30 de diciembre de 2020, María Angélica Hernández Rodríguez pasa a ser la dueña de todas las acciones.

No obstante, Triana, ya como alto funcionario en Ecopetrol, vuelve a ser el dueño del ciento por ciento de las acciones de la empresa en un acta del 5 de julio de 2024.

La compañía, según documentos internos conocidos por SEMANA, tiene como objetivo principal “la asesoría, el acompañamiento y la consultoría a empresas y otras organizaciones privadas o públicas, en gestión, planeación, análisis, estructuración y evaluación” en materia de “energía eléctrica, gas, combustible, minería e hidrocarburos”.

En la denuncia, relacionan a Triana con varias compañías del sector, basándose en la actividad de su empresa Enlighten S. A. S. y otras con participación de familiares. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

La esposa de Triana fundó su empresa el primero de agosto de 2017, llamada Decisiones Inteligentes D-Avante S. A. S. Ambas empresas empezaron en la misma dirección física, en el barrio Ciudad Salitre.

Y con estatutos y objeto casi calcado: “Energía eléctrica, gas, combustible, minería e hidrocarburos, también en gestión ambiental, eficiencia energética y de energía renovable”, entre otras finalidades.

Estas empresas son conocidas en el sector como prestadoras de servicios de asesoría a actores tales como Air-e y la Empresa de Energía del Putumayo, entre otras.

Quienes igualmente han estado en el sector son dos primas de Triana: María Fernanda Espinel Arias y Juli Paola Espinel Arias.

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Juli Paola está casada con John Jairo Rincón Chingate, quien es el fundador de una empresa de energía que hoy se llama Duck Energy S. A. E. S. P., que tiene a cargo los proyectos energéticos GD Blanca Energy III y Granja San Pelayo, en la región Caribe.

Y es que precisamente la empresa, dentro de sus estatutos, habría abierto un nuevo frente de negocios en febrero de 2025: “La sociedad también podrá prestar el servicio esencial de comercialización, transporte y distribución de gas combustible”, así como de gas natural.María Fernanda Espinel, por su parte, estuvo presente cuando Triana fundó JTL Consultores, donde se desempeñó como primera representante legal. Además, habría tenido participación en Duck Energy y también formó parte de la constitución de otra empresa del sector energético: Julia RD S. A. E. S. P.

En las actas fundacionales, que conoció SEMANA, Espinel es socia fundadora de Julia, con el 20 por ciento de las acciones en octubre de 2017. Posteriormente, en julio de 2018, vende su participación a JTL Consultores, de Triana, quien pasa a quedarse con una parte de esta empresa.

Tanto Duck, Enlighten y Julia habrían tenido vínculos comerciales comunes, como con la empresa Vache S. A. S. E. S. P., donde han figurado personas que han ocupado altos cargos en firmas del sector, entre ellas Einstein Richard Mauricio Gómez Machado.

Vicepresidente de Ecopetrol. Foto: INSTAGRAM anh_colombia

Tras revisar documentos internos, este medio estableció que Gómez Machado ha sido accionista y presidente de Vache y que, desde febrero de 2025, es el director general de Regasificadora del Pacífico S. A. S., contratista de Ecopetrol.

Por esta razón, entre otras empresas que menciona dentro del ecosistema con menor relación, el denunciante pide que la SIC investigue una posible colusión: “Estas interrelaciones, sumadas a la eventual participación directa o indirecta de personas que han ocupado posiciones relevantes en entidades públicas o en empresas estratégicas del sector energético, podrían estar facilitando escenarios de coordinación de intereses, intercambio de información estratégica o direccionamiento de oportunidades de negocio que, de confirmarse, tendrían la capacidad de generar distorsiones en las condiciones de competencia dentro de estos mercados”.

Triana responde

SEMANA consultó al vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol, quien respondió que no existe conflicto de interés frente a su participación en Enlighten, dado que declaró ser accionista al ingresar a la petrolera. “Mi condición de accionista no implica, por sí misma, la existencia de relaciones comerciales con terceros distintos a los propios del objeto social de la compañía”, indicó Triana.

Agregó que, pese a que fue fundadora, su esposa no es actualmente accionista de Di Avante: “En la actualidad NO mantiene vínculo societario o comercial alguno con dicha empresa”, reiteró.

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Frente a la participación en el sector de sus primas y el esposo de una de ellas, el vicepresidente respondió que desconoce “la situación personal o la actividad económica” que ejercen actualmente.

“No existe ningún tipo de conflicto de interés propio ni de mi cónyuge, incluyendo relaciones de afinidad. Tampoco mi participación como miembro de junta directiva, exdirectivo o accionista en otras empresas del sector antes de ingresar al grupo empresarial”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que ha declarado de forma “oportuna” los conflictos de interés, incluso apartándose de decisiones.

“He declarado de manera oportuna los posibles conflictos de interés y, cuando corresponde, he adoptado las medidas necesarias, incluida la separación de los asuntos respectivos. También es importante resaltar que ninguna de las empresas mencionadas tiene, ni ha tenido, algún tipo de relación comercial o contrato con el Grupo Ecopetrol o sus filiales, ni tiene registro vigente en Ecopetrol”, concluyó.

Documentación de la denuncia por supuesta corrupción en Ecopetrol. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

SEMANA conoció que la Superindustria recibió la denuncia, pero aún no ha actuado respecto a estos señalamientos contra Triana.

Por ahora, no hay decisiones de fondo de las autoridades, quienes deben investigar las alertas generadas. Sin embargo, la relación entre empresas y fichas relacionadas con uno de los funcionarios más poderosos de Ecopetrol pone en tela de juicio la transparencia de muchos acuerdos y negocios que los colombianos desconocen.