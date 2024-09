Vicky Dávila en la UPB: las 10 frases de su discurso a los estudiantes. “No me quiero quedar callada para que algunos de mis colegas no se molesten”

La directora de SEMANA, Vicky Dávila, acompañó el aniversario número 88 de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. En su discurso a los estudiantes y profesores habló de la importancia de la educación y del esfuerzo, pero también compartió sus reflexiones del país y del futuro. “Les quiero decir que me siento muy contenta de estar aquí, muchas gracias por esta invitación, rector, vicerrector, por hacerme parte de esta celebración de 88 años de la UPB, espero que sean 1.000 celebraciones más”, les dijo.

La periodista comenzó narrando que hace unos días recibió en X un mensaje de un papá adolorido. El señor compartía su pesar porque su hijo, tras años de estudio no conseguía trabajo. Y al final se preguntaba si lo que pagaba era el crimen. Dávila, tras mostrar esos trinos, dijo: “creo que ese es el clamor de millones de colombianos, que no están esperando que les regalen nada, lo que quieren es una oportunidad, lo que buscan es poder construir un hogar, darles de comer a sus hijos, mandarlos a estudiar, crear su emprendimiento, al final poder cumplir todos sus sueños”.

“Yo le contestaba a don Aquileo. Le decía, por favor no pierda la fe, algún día su muchacho tendrá su oportunidad”, remató sobre esa historia.

Conferencia académica periodismo y democracia Vicky Dávila Directora de Semana | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Yo sé que ustedes, quienes están hoy aquí, también están preocupados. Estamos preocupados, ansiosos, y muchos jóvenes pueden estar preocupados si vamos a lograr tener el país que tanto soñamos”, les dijo a los estudiantes después de relatar ese episodio.

En su conversación, que duró 50 minutos, Vicky habló de muchos temas y lanzó serias advertencias. Estas son las principales frases de su discurso.

1. “Todos estamos cansados de la corrupción. Queremos un cambio de verdad”

La directora de SEMANA contó cómo el país vive en medio de enormes escándalos de corrupción: “Tenemos un gobierno en el que hay muchos funcionarios cuestionados, hay incluso embajadores llamados a juicio por narcotráfico, ese embajador nos representa a nosotros que no hemos cometido delitos”.

“El presidente ha tenido cuestionamientos, mucha de su gente cercana también, algunos de sus ministros. No hay que ir muy lejos, el escándalo de la UNGRD, integrantes de su familia. De alguna manera, todo eso ha causado decepción. Estamos cansados de que nos mientan y nos engañen, que usen a la gente para ganar las elecciones, la gente está cansada de que la utilicen”, agregó.

Y luego compartió algunos datos. Dijo que en 2022, según Invamer, el 78 por ciento de los jóvenes entre los 18 y 24 años apoyaba la gestión de Petro. “En dos años, en lugar de aumentar o mantenerse, lo que vemos es que el presidente ha perdido el apoyo de los jóvenes, ha perdido 35 puntos porcentuales de apoyo, es decir, llega al 43 por ciento, que me parece todavía alto”, señaló.

2. “Petro y su gobierno hoy encarnan lo peor y los vicios más deleznables de la vieja política”

Para Dávila, “Petro terminó cometiendo los errores que tanto criticó durante todo ese tiempo como opositor”. Aseguró que “es imperativo que en Colombia cambie la política. Es urgente, es necesario limpiarla, es necesario sanearla, hay gente buena, siempre me gusta aceptar que hay excepciones. Pero la política en Colombia está podrida, como el sistema”.

La directora de SEMANA recordó una frase de Picasso: ‘La acción es la clave fundamental para todo éxito’. “Sí que tenía razón. Porque si no hacemos nada, nada cambia, todo sigue igual. Creo que no existe una persona aquí en este auditorio, o de pronto existe, que quiera que sigamos igual”, agregó.

Para ella, “la gente necesita volver a confiar, al fin y al cabo en todas las decisiones que se toman en este gobierno, todos terminamos afectados, de una u otra manera”.

3. “No me quiero quedar callada para que algunos de mis colegas no se molesten”

Dávila les contó a los estudiantes por qué lanza una voz de alerta en este momento al país. “Colombia vive un momento crucial. Yo soy una periodista, y quiero confesarles que me niego, bajo toda circunstancia, a ser indiferente. No me quiero quedar callada para que algunos de mis colegas no se molesten, para que no me critiquen, para que el Gobierno Petro no se enoje, para que el presidente no me ataque, para que no me amenacen. Pues no. No me voy a quedar callada”.

“Si bien creo que los periodistas tenemos la obligación de buscar la verdad, develar la corrupción, dejar en evidencia a los más poderosos y sus intereses, también tenemos una obligación moral. Y es defender la democracia y la libertad, tenemos que defender la democracia y la libertad. La defensa de la democracia no es una opción. Es una obligación que tenemos como ciudadanos. Y porque somos periodistas, no dejamos de ser ciudadanos. Algunos de mis colegas creen que tenemos que ser unos convidados de piedra, que solamente seamos escribanos de una realidad que es dolorosa, sangrienta, que nos tiene tristes desde hace tiempo. Respeto ese concepto, pero no lo comparto”, agregó.

Aseguró, además, que todos “tenemos la obligación de lanzar alertas a los ciudadanos y más en este momento que, creo, por lo menos en mi generación, no habíamos vivido nunca. Nunca habíamos tenido un momento tan crucial, tan definitivo, un momento tan complejo, donde en realidad estuvieran en juego la democracia y la libertad. Así que no voy a callarme. Voy a seguir”.

4. “Todos tenemos el espejo en Venezuela. Y no es que esté asustando aquí con el cuento de Venezuela”

La periodista habló del termómetro que representa la prensa para la salud de una democracia. “La democracia garantiza las libertades. Entonces hablamos de libertad de religión, libertad de culto, libertad de empresa, y una cantidad de libertades, entre otras, la libertad de prensa. La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia, si la perdemos, vamos a estar en serios problemas. Digo que, cuando la democracia ve que va muriendo la libertad de prensa, también va muriendo esa democracia”, dijo.

Y advirtió: “Todos tenemos el espejo en Venezuela. Y no es que esté asustando aquí con el cuento de Venezuela. Las dictaduras lo primero que apagan es la prensa. La libertad de prensa y de expresión. Allá cerraron los medios, muchos periodistas terminaron en el exilio y otros se acomodaron al régimen. No podemos permitir que aquí nos pase lo que pasa en las dictaduras. No podemos permitir que aquí nos pase lo de Venezuela. Realmente tenemos que defender esa libertad de prensa, que es una garantía en la democracia. Los periodistas nos equivocamos, tenemos que mejorar cosas, cambiar otras, no somos perfectos, pero una democracia sin libertad de prensa no es democracia”.

5. “(A) él porque lo veo misógino, machista y muy dañino”

“¿Cómo ve el Gobierno Petro esa libertad de prensa? Creo que el presidente no la respeta. Hace apenas unos días, hablaba de las mujeres periodistas como las “muñecas de la mafia”, y creo que esa expresión habla más del presidente que de las mujeres que ejercemos este oficio. De él porque lo veo misógino, machista y muy dañino. Entre tanto, las mujeres periodistas hemos dejado en evidencia al presidente, a su gobierno y hemos sido quienes hemos destapado los peores escándalos en el Gobierno Petro. Por eso, tal vez no nos quiere ver ni en pintura. Y con esta expresión de las “muñecas de la mafia” nos denigra, incluso sexualmente, nos cosifica, nos ataca, nos pone en peligro. Creo que ni siquiera el presidente es consciente de lo que hace cuando emite este tipo de ataques”, dijo en respuesta a los ataques del primer mandatario a las periodistas mujeres, al llamarlas “muñecas de la mafia”.

6. “Hemos seguido adelante y, con el favor de Dios, vamos a seguir adelante”

Dávila habló sobre su trabajo como directora de SEMANA y contó detalles de las investigaciones que ha hecho con su equipo periodístico. “Voy a hablarles de SEMANA. Soy la directora. ¿Qué hemos hecho en SEMANA sin importar intereses económicos, pauta, sin importar estar bien con el presidente? Por ejemplo, publicamos los ‘petrovideos’. Lo hicimos cuando faltaban 10 días para la segunda vuelta presidencial y estábamos super bien con el candidato, había estado en todos los debates y demás”, narró.

También contó detalles sobre las denuncias de Day Vásquez y la confesión de Nicolás Petro. “Hoy el país sabe la verdad de la boca del propio hijo del presidente Gustavo Petro, independientemente de lo que pase con la justicia”.

“Luego vino lo que publicamos acerca de la denuncia de la exniñera de Laura Sarabia, la mujer más poderosa de este Gobierno, no tengo que hablar mayormente sobre ella, todo tenía que ver en Palacio con un polígrafo y unas chuzadas. Después vinieron los audios de Armando Benedetti, que también develaban lo que probablemente pasó en la campaña presidencial que llevó a Petro a ser presidente de Colombia. Tal vez por eso, estamos viviendo todo lo que estamos viviendo en el país”, contó.

“Hemos publicado muchas y muchas investigaciones a pesar de las amenazas, de las presiones, de las malquerencias, incluso curiosamente, no solamente del Gobierno Petro y sus funcionarios, sino de algunos colegas”, concluyó.

7. “Hay muchos daños que este Gobierno ha hecho, faltan dos años más de gobierno y, seguramente, habrá más daño. Pero hay que aminorarlo”

La directora de SEMANA hizo una invitación a “resistir”. Aseguró que “con todo lo que está sucediendo, a mí me gusta mucho usar una palabra por estos días y es resistir. Hay que resistir. Hay muchos daños que este Gobierno ha hecho, faltan dos años más de gobierno y, seguramente, habrá más daño. Pero hay que aminorarlo. Y, de alguna manera, resistir”.

“Los grupos armados hoy son más fuertes. Están mejor armados, han copado más territorio, son más letales, más ricos. Hay comunidades como Jamundí, un municipio a pocos minutos de Cali, donde la gente está secuestrada. Y el Estado, el Gobierno Petro, hace poco o nada por salvarlos. La Fuerza Pública está debilitada, la inseguridad en las calles también golpea a los ciudadanos. Y entonces uno se pregunta: ¿qué hay que hacer?”, agregó.

8. “Lo único que ha hecho el presidente Petro es estancar al país”

“Si hay algo que está golpeado hoy, es la confianza. Y una confianza golpeada lo que significa es que hay menos inversión, cómo no, si el presidente se la pasa tuiteando día y noche y eso es lo que ha hecho durante estos dos eternos años. Y, seguramente, es lo que va a hacer en lo que queda de su mandato. Un día dice que hay que emitir billetes, al otro día dice que hay que hacer Constituyente, luego dice que no, que mejor un referendo, habla del Constituyente primario, promete y propone acabar con la industria del petróleo, y todo lo que hace es así. Incluso, digo que el presidente lo único que sabe es disparar. Y se ha dedicado es hacer terrorismo político a través de su cuenta en X. Tanto que un día dice: “Yo no quiero reelegirme”. Pero luego dice que qué bueno sería que su proyecto siguiera más allá de agosto del 26 y que hay que volver a ganar las elecciones. Ojo. Porque, en todo caso, en su mismo partido, una senadora, Isabel Cristina Zuleta, está promoviendo un proyecto de reelección”, dijo Dávila.

Aseguró que, por cuenta de esto, “lo único que ha hecho el presidente Petro es estancar al país. Impedir que progrese, impedir que avancemos, estamos empantanados en el odio, en la rabia, en las amenazas, en la confrontación, en la lucha de clases”.

9. ¡Qué mensaje tan ofensivo! Pero sobre todo tan racista, tan discriminatorio

La directora de SEMANA se refirió a las palabras que usó el presidente Petro sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. “Hace apenas unos días, el presidente hizo algo que, les confieso, me dio dolor. Se atrevió a decir que no le cabía en la cabeza que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, siendo negro, fuera conservador. ¡Qué mensaje tan ofensivo! Pero sobre todo tan racista, tan discriminatorio. Cómo si solo los blancos, ojiazules, y monos, pudiesen ser conservadores. En un país normal, eso sería escandaloso. No quiero imaginar qué habría pasado si ese tipo de ataque hubiera ocurrido contra alguien del Gobierno. Ya habría una denuncia o una investigación de oficio en la Fiscalía por discriminación y por racismo”.

10. “Si eso pasa, el país, después de 2026, estará perdido”

“Hay que recuperar el rumbo de Colombia, sin lugar a dudas. Aquí no se va a tratar de derecha, de centro, de izquierda. No. Aquí se trata de salvar al país, de cuidar la democracia, de no permitir que perdamos la libertad, hay que estar juntos, hay que estar unidos. Por eso, las elecciones de 2026 se convierten en unas elecciones clave, donde los colombianos no se pueden volver a equivocar”, explicó.