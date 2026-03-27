Video: captan asalto con arma de fuego a plena luz del día en parque de Suba

Por medio de plataformas digitales se dio a conocer un nuevo acto de inseguridad en Bogotá. El registro audiovisual muestra un presunto asalto mediante el uso de un arma de fuego en un espacio público del norte de Bogotá.

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Los hechos sucedieron el pasado jueves 26 de marzo en horas del mediodía; las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad instalada en el sector, permitiendo establecer la cronología de los hechos.

En las imágenes se observa a un joven con indumentaria deportiva que transita por el parque y detiene su marcha durante unos instantes para interactuar con su dispositivo móvil.

En ese momento, es abordado por un individuo que vestía una camisa a cuadros y pantalón de mezclilla. El registro muestra cómo el presunto asaltante desenfunda un arma de fuego con el fin de intimidar a la víctima y exigirle la entrega de una cadena que portaba en el cuello.

#BOGOTÁ. La tarde de este 26MAR, se presentó atraco a mano armada en el b/Gilmar, loc/Suba. En video de seguridad se observa como un individuo con arma de fuego intimida a joven para robarle su cadena. Vecinos de la zona piden mayor presencia de la Policía ante el aumento de… pic.twitter.com/N7xxHqoBXI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 27, 2026

Testigos y huida del sospechoso

El video también registra la presencia de una transeúnte que vestía una prenda de color amarillo y caminaba por el mismo sendero en el instante del abordaje.

Al percatarse de la exhibición del arma, la ciudadana modificó su trayectoria de forma inmediata para alejarse de la escena. Una vez que el victimario obtuvo el objeto de valor, abandonó el parque, no sin antes realizar ademanes de amenaza contra el joven afectado mientras sostenía el arma.

Los hechos tuvieron lugar específicamente en el barrio Gilmar, ubicado en la localidad de Suba. A pesar de la difusión masiva del material gráfico en redes sociales, hasta el momento no se registra un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá respecto a este caso particular.

Acciones jurídicas

De igual manera, se desconoce si el ciudadano afectado instauró la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. La ausencia de un reporte judicial oficial genera incertidumbre sobre el inicio de las labores de búsqueda, identificación y posterior captura del responsable por parte de las unidades de inteligencia policial.

Este nuevo reporte de inseguridad se suma a las denuncias ciudadanas recurrentes en la capital de la República sobre hurtos en zonas residenciales.

Los habitantes del sector han solicitado una mayor presencia de patrullajes en los cuadrantes de los parques locales, señalando que la vigilancia privada y las cámaras de seguridad comunitarias son, por ahora, las únicas herramientas de registro ante la comisión de delitos en la zona.