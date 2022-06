Video | “El comunismo nunca existió en el mundo”, Gustavo Petro ante artistas colombianos

Los artistas colombianos, Julián Román, Santiago Alarcón y Adriana Lucía, hicieron este sábado un evento en Instagram junto al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Allí, en medio de una conversación muy fresca, Petro respondió a los interrogantes de algunos seguidores y de los mismos que lo invitaron al ‘en vivo’. Una de las preguntas fue sobre el comunismo.

“El comunismo nunca existió en el mundo, porque se decía que era el socialismo, pero ya cuando avanzara mucho en su desarrollo, entonces serían sociedades de tiempo libre y no me meto más en esa discusión, porque enredo la piola. Lo cierto es que lo único que existió fue ese socialismo de estilo soviético y Cuba construyó esa economía en América Latina de una manera similar”, aseveró Petro en la red social.

También aceptó que este tipo de sistema no funcionó y se acabó con la caída del muro de Berlín. “Eso se acabó en el 93 y ese sistema demostró que no aguantaba el trote y todos esos países del socialismo soviético se acabaron”, aseguró el candidato presidencial. En medio del escándalo de los ‘petrovideos’ el candidato ahora apela a las redes sociales con videos en vivo y en directo para hablar de los temas de su campaña presidencial.

Frente a esas revelaciones publicadas en primicia por SEMANA, las reacciones no se hicieron esperar. Federico Gutiérrez, quien ocupó el tercer lugar en la carrera por la presidencia de Colombia, dijo que la campaña de Petro está permeada por la bajeza de sicarios morales. “No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro, y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome. Todo saldrá a la luz. Quien hizo parte de un grupo ilegal, que mataba y secuestraba, es capaz de lo más ‘mínimo’, que es desprestigiar a otros”.

Pero su postura no se quedó en simples reclamos por redes sociales, sino en un pedido a la justicia para que investigue las presuntas visitas de miembros del Pacto Histórico a cárceles del país para negociar beneficios a extraditables. “El pacto de La Picota es cierto, quieren un narcoestado. No lo vamos a permitir. Deben ir a la cárcel”, aseguró Gutiérrez.

A su turno, Sergio Fajardo también se pronunció e indicó que no le sorprende lo revelado, pues, a su juicio, esa ha sido la estrategia de Petro desde hace años. “Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre”.

Desde el seno del uribismo hubo reclamos y pedidos a la justicia para que abran investigaciones contra Petro y su círculo cercano. “Se revela un trasfondo maquiavélico y estructurado de la campaña del Pacto Histórico dirigido por Roy Barreras y con el pleno conocimiento del candidato Gustavo Petro, donde se demostraría que existen acuerdos políticos con criminales solicitados en extradición para cambiar votos por impunidad”, manifestó el Centro Democrático mediante un comunicado.