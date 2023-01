Video: familia vivió momentos de angustia en Santander por un volador que impactó mientras celebraban el Año Nuevo

Tan solo minutos después de recibir el Año Nuevo, una familia de Floridablanca, en el departamento de Santander, vivió minutos de angustia gracias a los estragos de la pólvora que, como en cada festividad, deja varios lesionados. Un hombre de de 69 años, junto a sus hijos de 28 y 34, fueron los afectados del hecho mientras se encontraban viendo como se quemaban unos pequeños ‘años viejos’ llenos de aserrín (sin nada de pólvora).

No obstante, las cámaras de seguridad del lugar mostraron como un volador cae en medio de la familia, impactando severamente en el brazo de uno de los hombres. Una de las mujeres implicadas en el hecho, como Paola Albis contó los momentos de angustia: “Afortunadamente, no estábamos de frente hacia donde los vecinos estaban quemando la pólvora, Mi hermano prácticamente detiene el volador con el brazo y nos estalla ahí. Mi hija de 10 años estaba en la puerta, no se alcanza a ver en el video, pero no me explico cómo alcanzó a meterse… no sé si por instinto, por reflejo o por protección del Espíritu Santo, pero por fortuna ella no resultó quemada, aunque sí quedó un poco aturdida del oído por la explosión”.

“Uno de los voladores no despegó y se estrelló contra el techo de la casa, después otro se fue por la calle y pasó justo frente a nuestra casa, entonces los señores se acercaron y nos dijeron que disculpáramos, y pues les dijimos que tuvieron cuidado porque se veía que esos voladores estaban malos”, agregó la mujer en charla con Blu Radio.

Este fue el momento exacto en que el volador le cae a mi hermano, a su lado estaba mi hija (10 años) y yo. Al estallar también le causa lesiones a mi papá y nos deja a todos aturdidos. En #Floridablanca la autoridad @MiguelMorenoSu @Alcaldiafblanca @PoliciaBmanga son una burla. pic.twitter.com/y0T3j43NCg — Paola Albis 💜 (@PaolaAlbis) January 1, 2023

Para fortuna de los integrantes de esta familia, las lesiones no tuvieron mayores consecuencias. “Mi hermano fue el que llevó la peor parte porque el volador prácticamente se estrella con él y después explota. A mi papá se le prendió el saco que tenía y él corre para quitárselo y a mí me cae una esquirla en la frente, gracias a Dios no fue dura la quemadura, también le cayó una esquirla en el párpado, pero por fortuna no le afectó el ojo. Todos hemos presentado molestias en los oídos por la explosión”, contó la mujer.

Al ocurrir el suceso, la familia se contactó con la Policía de Floridablanca, sin embargo, no recibieron respuesta alguna por parte de la autoridades. En medio de la angustia, contactaron a uno de los cuadrantes de Bucaramanga que atendieron la emergencia, enviando hombres en patrulla.

La denunciante acusó que las autoridades no tomaron las respectivas medidas por el uso de la pólvora con los responsables. “Me parece el colmo que no les hagan nada (…) Yo no estoy diciendo que los metan presos, pero por lo menos un comparendo pues hay un decreto que prohíbe la pólvora. Por fortuna a nosotros no nos pasó nada grave, pero entonces tienen que esperar a que ocurra una tragedia para que hagan algo. Eso no es justó”, concluyó.

El drama no terminó ahí para la familia, pues según relata la mujer, los vecinos responsables, se trasladaron en horas de la madrugada al frente de su vivienda para lanzar más voladores y así incomodarlos.