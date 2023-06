Video | Indignante: perro fue atacado con un machete por tratar de defender a un guardia de seguridad

Un indignante caso se registró en las últimas horas en un centro comercial del barrio Bolívar de Popayán, capital del Cauca, donde un hombre hirió con un machete a un perro.

El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad del sector. En las imágenes se observa el momento en el que el hombre intenta agredir con un machete a un guardia de seguridad, quien de inmediato se defiende con su bolillo de dotación.

El hombre fue capturado por la Policía y dejado a disposición de la Fiscalía. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pocos segundos después, aparece en acción Jacobo, un perro que fue rescatado de las calles y adoptado por los comerciantes del sitio. El canino se percata de la escena y de inmediato intenta defender la guardia de seguridad y por ello ataca al sujeto que llevaba el machete.

En medio de la pelea, el hombre alcanza con el arma en varias oportunidades al perro, por lo que este sufrió heridas y posteriormente tuvo que ser llevado a un centro médico para animales, donde fue sometido a una cirugía y, según los más recientes reportes, se encuentra en proceso de recuperación y deberá permanecer bajo observación médica.

Por su parte, el agresor fue capturado pocos minutos después por uniformados de la Policía Nacional, quienes lo dejaron a disposición de la Fiscalía para que responda por el maltrato al perro y la agresión hacia el guardia de seguridad, situación de la que hasta el momento no se conocen los motivos que desencadenaron la pelea.

El caso ha generado gran indignación a través de las redes sociales, varios ciudadanos le hacen un llamado urgente a las autoridades para que esta persona sea llevada tras las rejas debido a que lo consideran un peligro para la sociedad.

El perro tuvo que ser llevado a una clínica para animales y sometido a una cirugía. - Foto: Getty Images

Igualmente, algunos colectivos animalistas hacen un llamado para que las autoridades tomen medidas por los casos de maltrato animal que se registran en el Cauca.

En video quedó registrado el brutal ataque a ‘Jacobo’, un canino que acompaña a los guardas de seguridad del centro comercial Ferrocarril, en el barrio Bolívar de Popayán.



El responsable fue capturado y será judicializado.



Preocupantes casos de maltrato animal en Cali

El concejal del Movimiento Animalista del Valle, Terry Hurtado, continúa denunciando graves casos de maltrato animal en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). De acuerdo con el cabildante, esta semana dos sucesos quedaron grabados en video.

Uno de los casos involucra a un hombre quien quedó en evidencia cuando estaba ahorcando a una perra en un balcón. Pese a que la canina víctima de golpes fue rescatada por la Unidad de Protección Animal (Uaepa), se corroboró que el maltratador vive con otro perro y un gato, que también podrían estar en peligro.

Por ello, Hurtado solicitó a las autoridades pertinentes que adelanten la aprehensión material preventiva de los otros animales que viven con el sujeto.

De otro lado, las autoridades hallaron una aterradora escena de maltrato animal en el barrio Ciudad Los Álamos, en Cali.

En medio de un operativo que fue liderado por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (Uaepa), con apoyo de la Policía Ambiental y del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, rescataron a un grupo de animales víctimas de maltrato y abandono.

Las personas que conozcan casos de maltrato animal pueden denunciar al 123 de la Policía. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

En una vivienda fueron hallados 10 perros y un gato, bajo la custodia de una persona que en repetidas ocasiones fue denunciada por la comunidad, debido a la mala tenencia de estos animales.

“Nos encontramos una vivienda llena de basura. Es una persona que acumula no solamente animales sino también objetos. Los animales no tienen la más mínima condición para poder sobrevivir; no hay evidencia de que hayan consumido agua o alimento desde hace muchos días. Están enfermos y varios tienen afecciones respiratorias y otras condiciones”, Liliana Sierra, directora de la Unidad Administrativa de Protección Animal.

Según las autoridades, la persona tenedora fue capturada y se le iniciará un proceso por maltrato animal.