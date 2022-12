Video | Jota Pe paró en seco a Juan Diego Alvira en plena entrevista: “No me caliente”

La Cámara Representante aprobó este martes en cuarto debate la reforma política, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La iniciativa recibió el aval después de una plenaria que duró casi diez horas.

Sin embargo, esta decisión causó bastante polémica y varios congresistas mostraron su desacuerdo con varios de los artículos que propone este proyecto. Una de las primeras en pronunciarse fue Katherine Miranda, quien se desligó públicamente del mandatario cordobés.

“La reforma política acaba de pasar una línea roja. Elimina de la constitución política la protección a las minorías. Me duele mucho la incoherencia de un gobierno que dice ser cambio. Tengo dolor, vergüenza y una profunda decepción”, precisó.

Tras la plenaria en la Cámara, el senador Jota Pe Hernández habló en exclusiva con Juan Diego Alvira y aseguró que no está de acuerdo con la reforma que están proponiendo. Además, enfatizó que están legislando para los grandes “caciques” de la política nacional.

El santandereano, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para revelar que un importante parlamentario que ya vendió por más de 400 millones de pesos los primeros lugares de la lista de su partido.

“El Congreso es lento para aprobar la reducción de salarios, pero muy rápido para aprobar que no haya límite de periodos, que las listas cerradas sean obligatorias y que los congresistas puedan convertirse en ministros. Legislan en beneficio propio”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Ya vimos que un cacique de un partido vendió los primeros lugares en 400 y 200 millones de pesos. Él mismo lo dijo tranquilamente en una emisora. Eso es lo que va a pasar y van a empezar a vender los puestos“.

Ante esta revelación, el director de la unidad de video de SEMANA no se quedó callado y le pidió al senador que dijera el nombre del político que estaba haciendo esa mala práctica. No obstante, Hernández lo paró en seco y le solicitó que no le “calentara el parche”.

“No me caliente el parche, Juan Diego. No me dejaron terminar la idea. Los congresistas son lentos para bajarse el salario, pero son veloces para legislar a beneficio propio”, concluyó.

Cabe mencionar que uno de los puntos aprobados que más molestia generó es el que les permite a los congresistas saltar a ser ministros sin tener ninguna restricción. Actualmente, la ley prohíbe esta puerta giratoria.

Lo que se hundió

El artículo que sí se hundió fue el que establecía la limitación de períodos en cuerpos colegiados, el cual pretendía que una persona no pudiera estar por más de tres periodos consecutivos en Senado, Cámara, asambleas y concejos municipales.

Igualmente, se cayó el punto que establecía que se podía ser congresista desde los 18 años. Luego de una aguda discusión, quedó establecido que la edad mínima es desde los 25 años.

Como los congresistas salen a vacaciones este 16 de diciembre, la reforma política deberá surtir los cuatro debates que le restan el próximo semestre. Sin embargo, con el hecho de haber avanzado en el 50 % de su trámite, es un indicador de que va encaminada.