Nación

Video muestra el momento exacto en el que carro arrolla y mata a vigilante: se llevó hasta la reja en un complejo de Valledupar

Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer qué pasó en este hecho.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
24 de febrero de 2026, 10:06 a. m.
Estas imágenes muestran el momento exacto en el que se presentó el accidente.
Estas imágenes muestran el momento exacto en el que se presentó el accidente. Foto: API

Un grave accidente de tránsito se presentó en Valledupar y dejó como resultado, lamentablemente, el fallecimiento de un vigilante. La víctima fue identificada como Jesús David Crespo de León.

Todo ocurrió en el complejo deportivo de Comfacesar y quedó registrado en un video que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad del sitio, se observa al vigilante caminando tranquilamente al frente de la reja por donde ingresan los vehículos, aunque la misma está cerrada.

Pocos segundos después, aparece en escena un carro de color blanco que, sin explicación alguna, ingresa al complejo y se lleva por delante la reja y a Jesús David. Lejos de frenar, el automotor continuó su marcha y terminó arrollando a la víctima, que quedó debajo del vehículo.

Medellín

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Cali

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Bogotá

Golpe en Bogotá a banda que utilizaba curioso logo para marcar la droga que comercializaba

Bogotá

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

Nación

Así reaccionó alias Gabriela al ser condenada a 21 años de cárcel por magnicidio de Miguel Uribe Turbay: todo quedó en cámara

Cali

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Nación

Meteorólogo Max Henríquez y su amargo recuerdo a propósito del caso Diana Ospina: “Le echaron escopolamina”

Bogotá

Grave accidente de tránsito en Bogotá afecta la movilidad: vehículo se volcó en la Autopista Norte

Bogotá

Este es el momento exacto en que camión de basura se estrelló contra casa en el centro de Bogotá

Nación

Impactante video: conductor de carro abrió la puerta, hizo caer a motociclista y tractomula lo mató en Guaduas, Cundinamarca

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Tras esto, del carro descendieron las personas que iban allí y una de ellas, al ver la magnitud de lo ocurrido, se tomó la cabeza. Al parecer, una mujer era quien estaba al frente del volante.

En los segundos posteriores, se observa que varios de los testigos se acercaron hasta el carro, lo levantaron y una de las personas aprovechó para arrastrar al vigilante y prestarle los primeros auxilios.

La grabación termina ahí, pero de acuerdo con medios locales de Valledupar, Jesús David fue trasladado rápidamente hasta un centro médico de alta complejidad, donde finalmente murió por cuenta de las graves lesiones que sufrió tras ser arrollado.

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que la persona que iba manejando perdió el control del auto, por lo que las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho en su totalidad.

La Caja de Compensación Familiar del Cesar se pronunció por medio de un comunicado para lamentar la muerte del trabajador y enviar sus condolencias a toda la familia. Además, indicó que acompaña de cerca el caso para saber con exactitud qué fue lo que pasó.

“Desde el primer momento del incidente se activaron los protocolos institucionales correspondientes, en articulación con la empresa de vigilancia, firma con la cual Comfacesar mantiene una relación contractual formal”, señaló.

Más de Nación

Cortes de agua en Medellín.

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Las principales vías de ingreso y salida de Cali se encuentran totalmente monitoreadas por los agentes de tránsito de la ciudad, que establecieron puestos de control e hicieron un llamado a la precaución a la hora de conducir. La falta de documentación, el exceso de velocidad y el no uso del cinturón de seguridad son las principales causas de multas y llamados de atención. Fotos Raúl Palacios / El País.

¿Debe una multa? Secretaría de Movilidad de Cali confirma cuáles son los horarios de los cursos de infractores

Capturados en Bogotá

Golpe en Bogotá a banda que utilizaba curioso logo para marcar la droga que comercializaba

Esta importante vía sufrirá un cierre que afectará la movilidad.

Habrá siete meses de trancón en el norte de Bogotá por este cierre vial

Alias Gabriela durante la audiencia en la que se confirmó su condena.

Así reaccionó alias Gabriela al ser condenada a 21 años de cárcel por magnicidio de Miguel Uribe Turbay: todo quedó en cámara

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.

Alerta máxima de fuertes lluvias en Cali: esta es la estrategia de Emcali para evitar inundaciones en 22 comunas

Max Henríquez y Diana Ospina

Meteorólogo Max Henríquez y su amargo recuerdo a propósito del caso Diana Ospina: “Le echaron escopolamina”

.

Melquisedec Torres, el periodista que estuvo en el regreso de Diana Ospina, habla con SEMANA y revela detalles

Dispositivos de alta tecnología como prótesis inteligentes y trajes biónicos comienzan a implementarse en Medellín, marcando un avance en la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Foto de rferencia

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Noticias Destacadas