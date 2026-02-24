Video muestra el momento exacto en el que carro arrolla y mata a vigilante: se llevó hasta la reja en un complejo de Valledupar

Un grave accidente de tránsito se presentó en Valledupar y dejó como resultado, lamentablemente, el fallecimiento de un vigilante. La víctima fue identificada como Jesús David Crespo de León.

Todo ocurrió en el complejo deportivo de Comfacesar y quedó registrado en un video que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad del sitio, se observa al vigilante caminando tranquilamente al frente de la reja por donde ingresan los vehículos, aunque la misma está cerrada.

Pocos segundos después, aparece en escena un carro de color blanco que, sin explicación alguna, ingresa al complejo y se lleva por delante la reja y a Jesús David. Lejos de frenar, el automotor continuó su marcha y terminó arrollando a la víctima, que quedó debajo del vehículo.

Tras esto, del carro descendieron las personas que iban allí y una de ellas, al ver la magnitud de lo ocurrido, se tomó la cabeza. Al parecer, una mujer era quien estaba al frente del volante.

En los segundos posteriores, se observa que varios de los testigos se acercaron hasta el carro, lo levantaron y una de las personas aprovechó para arrastrar al vigilante y prestarle los primeros auxilios.

La grabación termina ahí, pero de acuerdo con medios locales de Valledupar, Jesús David fue trasladado rápidamente hasta un centro médico de alta complejidad, donde finalmente murió por cuenta de las graves lesiones que sufrió tras ser arrollado.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que la persona que iba manejando perdió el control del auto, por lo que las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho en su totalidad.

La Caja de Compensación Familiar del Cesar se pronunció por medio de un comunicado para lamentar la muerte del trabajador y enviar sus condolencias a toda la familia. Además, indicó que acompaña de cerca el caso para saber con exactitud qué fue lo que pasó.

“Desde el primer momento del incidente se activaron los protocolos institucionales correspondientes, en articulación con la empresa de vigilancia, firma con la cual Comfacesar mantiene una relación contractual formal”, señaló.