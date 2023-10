Video | Vuelve y juega: patrullera nuevamente inmovilizó motocicleta por tener calcomanías

“Yo solamente voy a mi trabajo, usted es la que me aborda y dice que la moto no es rojo-negro , porque me encuentra los documentos en regla y en orden: tarjeta, licencia de conducción en orden, todo en orden y me quiere imponer un comparendo”, dijo el sujeto.

¿Qué dice la norma?

Según la normativa, el comparendo equivale a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes. No obstante, deja en el aire si los stickers realmente configuran un cambio de color o no, ni detalla un porcentaje permitido para cubrir.

Así fue el primer caso

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, indicó el motociclista.