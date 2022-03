Votaciones 2022: habilitan 1.243 mesas de votación en Ibagué para elecciones legislativas

En medio del aún difuso contexto electoral que se viene presentando en el país, la Alcaldía de Ibagué, en conjunto con la Comisión de Seguimiento Electoral, anunció el número de mesas que serán habilitadas en la capital del Tolima para las próximas elecciones.

Las autoridades electorales explicaron que ya quedó conformada la División Político Electoral para la ciudad, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de las elecciones, además de prevenir cualquier tipo de eventualidad este 13 de marzo.

Así, la comisión informó que para esta ciudad principal se habilitó un total de 1.243 mesas para los comicios, las cuales estarán ubicadas en 89 puestos de votación y de los cuales 21 serán corregimientos y 68 en la cabecera municipal.

Además, se informó que cada una de las mesas de votación podrá atender a unos 360 ciudadanos, incluso, uno de los puestos del municipio tendrá la capacidad de recibir a unos 800 ciudadanos en las próximas elecciones.

Con respecto a los jurados de votación, la Alcaldía, en conjunto con la Comisión, informó que se había escogido un total de 8.244 jurados de votación, desde el 9 de febrero, en presencia de la Procuraduría, Personería, Defensoría y la Policía Metropolitana. Incluso, se recordó que hasta el 11 de marzo estarán disponibles los cursos de preparación para estas personas.

“Estamos adelantando un dispositivo de vigilancia contra el fraude electoral amplio e importante con la participación de todos los órganos del Estado, con el fin de garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad libre y razonable de los electores”, fueron las palabras de Óscar Berbeo, quien es el actual secretario de Gobierno de Ibagué.

Berbeo afirmó que los trabajos de la Alcaldía, en conjunto con la comisión, hacen parte de la estrategia para evitar los fraudes electorales, además de garantizar el derecho al voto de los ibaguereños. Incluso, se recalcó que para estas elecciones se utilizarán algunos métodos de identificación en una gran mayoría de los puestos de votación.

Se explicó que, en el 75 % de los puestos de votación, lo que corresponde a 41 en total, implementarán el proceso de biometría, por lo que estarán presentes contratistas para guiar el proceso y funcionamiento de este tipo de herramienta en las urnas.

Las autoridades explicaron que también se implementarán puntos de Infovotantes, es decir, puestos de orientación a los ciudadanos, que estarán funcionando desde el 7 de marzo en cuatro puntos de la ciudad.

El primero será en el Colegio Tolimense, en los que se encontrarán cuatro puestos de Infovotantes; en la Institución Educativa José Celestino Mutis, sede principal, estarán disponibles dos puestos más; en la Institución Educativa El Salado, también se estarán ejecutando otros dos puestos, y en la Universidad de Ibagué estarán funcionando dos más.

Por otro lado, la Registraduría ha informado que desde el martes 22 de febrero comenzaron de manera “exitosa” las capacitaciones para los jurados de votación que fueron elegidos en todo el territorio nacional. Hasta el momento, la entidad gubernamental habría elegido a 727.823 personas para servir en las elecciones de Congreso de la República del próximo 13 de marzo.

Aunque las personas que fueron elegidas suelen recibir una notificación para que no se pierdan las capacitaciones, la entidad recordó que en algunas ocasiones este correo no llega, por lo que se pidió a los ciudadanos que revisaran en la página web de la Registraduría o en algunas de las sedes de la entidad cuáles son las fechas de la convocatoria dependiendo de la región en la que se resida, para no perderse las jornadas de aprendizaje.