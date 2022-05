¿A qué se debe el aumento de servicio de energía en Barranquilla?

En las últimas semanas, algunos municipios del Atlántico y barrios de Barranquilla han estado sin el servicio de energía eléctrica, debido a labores de mantenimiento que la empresa Air-e ha estado realizando, situación por la que los ciudadanos han protestado; pero no solo por el corte del servicio, sino también por el incremento que han podido ver en la factura.

De acuerdo con Juan Carlos Gómez, jefe de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, el tema tarifario en esta zona del país es producto de 20 años de “atraso” por parte de la antigua Electricaribe y el Gobierno nacional. “Lo primero es que no realizó las inversiones necesarias en la infraestructura eléctrica, en lo comercial y social; lo segundo por ser permisivo y no ejercer una correcta vigilancia e intervención a tiempo al problema de la energía en Barranquilla”, le dijo Gómez al Universal.

También indicó que el problema creció tanto hasta que fue insostenible. “Teníamos unas pérdidas muy altas de energía. Las perdidas comerciales son el robo de energía y todos estamos pagando por ello, es así que se debe combatir esta práctica”, aseguró, por lo tanto, esa sería una de las razones por las que se ha dado un aumento considerable en la tarifa del servicio de energía en el Atlántico, además de la subnormalización eléctrica en los barrios.

También se conoció que había 26 mil familias en sectores de subnormalidad eléctrica en ‘La Arenosa’. “Con los proyectos Prone presentados ante el Gobierno nacional cobijaron 11 mil de ellas. Las redes desafortunadamente son hechizas y muchas veces artesanales y no cumplen con las condiciones técnicas, lo que causa una pérdida de energía”, manifestó al medio barranquillero.

El jefe de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito dio a conocer que las perdidas son tan altas que casi triplican la media nacional; pues en junio de 2021 pasaron de 42.5 pesos el kilovatio a 278.17 pesos en abril de este año, generando un incremento de 554 %.

Como “inaceptable” calificó alcalde Pumarejo los tres días que Barranquilla estuvo sin energía

El municipio de Soledad y los barrios La Luz, Rebolo, Villa del Carmen, La Cumbre, entre otros, tuvieron que enfrentarse a largas horas a oscuras, dado que los apagones fueron constantes y sin previo aviso.

Esto sigue causando inconformismo no solo en la ciudadanía, sino también en la autoridad local, como lo es el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien calificó el hecho como “inaceptable”.

“Es muy lamentable, nos han sometido a tres días sin fluido eléctrico y, más aún, en un momento en el que el calor y la humedad en Barranquilla son intolerables para muchos. Entendemos que Air-e está haciendo un esfuerzo, pero no nos puede someter a días como estos, esto no puede volver a suceder”, manifestó el mandatario.

Son inaceptables los cortes de energía de los últimos días, y faltó eficiencia y gestión de Air-e para manejarse mejor. Nuestra tarifa fue la que más subió (33%) en el país y por nuestro clima consumimos más. Esto perjudica a los más pobres y la competitividad empresarial. pic.twitter.com/7u9AStr9Uu — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) May 18, 2022

Además, Pumarejo exigió a la empresa Air-e que dé aviso a las comunidades afectadas que estarán sin el servicio de energía para poder tomar medidas preventivas para sacar adelante sus estudios y trabajos.

“El Caribe colombiano está haciendo un esfuerzo que Colombia no comprende. Nosotros pagamos hoy la tarifa más costosa de energía eléctrica del país. ¿Y por qué la estamos pagando? Porque durante más de dos décadas el Estado no proveyó que los operadores de distribución y comercialización no estaban haciendo las inversiones que tenían que hacer de acuerdo a sus recaudos y de acuerdo a los envíos que se le hacían, por ejemplo, para la normalización de barrios”, sostuvo el alcalde barranquillero.

Incluso, denunció que familias de estratos 1 o 2 pagan hasta 300 mil pesos por una factura. “No tienen cómo pagarlo y después nos dicen que somos mala paga. Nosotros no somos mala paga, simplemente no podemos hacer milagros”, dijo.