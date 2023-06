Asalto a sucursal bancaria en el centro de Santa Marta: ladrones intimidaron a los cajeros para obligarlos a entregar el dinero

En el centro histórico de Santa Marta, una sucursal del Banco Davivienda fue escenario de un audaz robo a mano armada. Dos individuos armados ingresaron a la entidad financiera en un acto violento que dejó a los usuarios y empleados de la entidad en estado de shock.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 2:00 PM en la intersección de la calle 15 y la carrera 5, en pleno corazón del centro. De acuerdo con los testigos presenciales, los delincuentes aprovecharon el gran flujo de personas que esperaban la apertura del banco para ingresar sin levantar sospechas. Una vez dentro, se dirigieron directamente a los puntos de pago y procedieron a sustraer una cantidad significativa de dinero. Aún no se conoce la cifra exacta.

Asalto a sucursal del banco Davivenda en el centro histórico de Santa Marta. Los delincuentes armados roban cuantiosa suma de dinero - Foto: Facebook Juan Alberto Padilla Arnedo

Uno de los denunciantes del robo fue el periodista Juan Alberto Padilla, quien compartió por Facebook imágenes de lo sucedido:

“Sucursal de Davivienda en Santa Marta fue asaltada por sujetos fuertemente armados en la tarde de hoy. La entidad que funciona en pleno centro histórico de Santa Marta, más exactamente en la calle 15 con carrera 5a, fue epicentro de esta acción delincuencial, perpetrada por varios sujetos que ingresaron al banco y de inmediato procedieron a intimidar a los cajeros que a esta hora, atienden al público, obligándolos a entregar gruesas sumas de dinero”, contó Padilla.

El periodista Juan Alberto Padilla compartió por Facebook imágenes de lo sucedido en la sucursal de Davivienda - Foto: Facebook Juan Alberto Padilla Arnedo

Lo que agrava la situación es que, aparentemente, el guardia de seguridad asignado a la sucursal no estaba provisto de un arma de dotación, dejando en entredicho las medidas de seguridad implementadas por el banco. Además, se conoció que este empleado llevaba tan solo 15 días en su puesto, contratado a través de la empresa de seguridad local.

La rápida reacción de la subgerente de la sucursal fue crucial para alertar a las autoridades, quienes ya han iniciado las investigaciones correspondientes y están recopilando pruebas adicionales.

¿Retenes ilegales en la vía Barranquilla-Santa Marta?

Varios conductores que transitaban por la carretera que conecta Barranquilla y Santa Marta reportaron numerosos retenes y bloqueos ilegales durante el pasado fin de semana. En algunos de estos incidentes, los conductores fueron víctimas, al parecer, de extorsiones por parte de las personas responsables de dichos cierres.

Estas situaciones se presentaron específicamente en un tramo de la vía Troncal del Caribe, cerca del peaje Tasajera. En esta zona, algunos residentes, incluyendo menores de edad, colocaron piedras y otros objetos para obstruir el paso de los vehículos.

“Cuando salimos de Santa Marta todo iba perfecto, cuando pasamos el peaje Tasajera empezamos a ver que los camiones estaban retenidos y parqueados hacia el lado de la derecha. Nadie decía por qué y algunos de los camiones se pasaban por los lados”, señaló Ana María Abello, una analista política y abogada que puso la denuncia en sus redes sociales.

Denuncia de la analista política Ani Abello sobre los retenes y "extorsiones" - Foto: Ani Abello - Twitter @ANIABELLO_R

Según contó Abello, le explicaron amigos a la analista que se trataba de personas encapuchadas que estaban extorsionando en la vía.

“Me dijo que se iba a comunicar con un amigo que podría tener acceso a información y me volvió a llamar para darme esta noticia… son bloqueos, parece que hay encapuchados pidiendo plata. Se imaginarán el susto”, agregó.

“Yo me uní a los carros que estaban pasando en grupo y a uno de los que me cerró le di $5.000 para que me dejara pasar, pero eran varios los bloqueos y nosotros ya habíamos pagado tres peajes”, añadió.

Les cuento mi experiencia de viajar ayer entre Barranquilla y Santa Marta. Un viaje que en condiciones normales no pasa de una hora y media, se convirtió en una pesadilla por cuenta de los bloqueos ilegales donde, según me informaron después, la fuerza pública no puede… pic.twitter.com/jSuWreqnqA — Ani Abello (@ANIABELLO_R) June 23, 2023

Las comunidades que estaban detrás de esta situación eran de Puebloviejo y Ciénaga, quienes con anterioridad han realizado diferentes bloqueos por la falta de servicios públicos y de garantías por parte de las administraciones municipales.

Sin embargo, estos hechos han generado miedo a los diferentes conductores, ya que han recibido algunos insultos por parte de quienes estaban impidiendo el paso. Además, a esto se le sumaba que les producía miedo que les hurtaran sus objetos personales.

“Es increíble que en una de las vías principales de la región Caribe se haya vuelto algo típico y normal los permanentes bloqueos ilegales por parte de pobladores de esa zona que amenazan, extorsionan y ponen en peligro la vida de los viajeros que transitan a diario esa importante vía”, señaló César Serpa, otro de los conductores que señaló su denuncia en las redes sociales.