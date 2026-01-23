Asesinan a niño de 12 años en medio de impresionante ataque criminal en Barranquilla

Los ataques criminales en Barranquilla y los municipios del área metropolitana van en alza, pese a los esfuerzos anunciados por la Policía Nacional. Un impresionante ataque se registró este jueves 22 de enero, en el barrio La Esmeralda, de Barranquilla, donde un menor de 12 años murió tras recibir un disparo en la cabeza.

Se conoció que el menor se encontraba en la tienda del barrio comprando algunas cosas, cuando de repente aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraban reunidos en la parte externa del sitio.

En ese momento, una de las balas alcanzó la cabeza del niño, dejándolo gravemente herido. Lo trasladaron a un centro asistencial de la zona, pero murió debido a la gravedad de la lesión causada por los sicarios.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el atentado a bala iba dirigido, al parecer, contra una de las personas que se encontraba en las afueras del establecimiento comercial, pero terminó ileso.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo de control con el fin de capturar a los responsables. Dos hombres fueron detenidos por las autoridades en medio del plan candado.

“Se activó de inmediato el plan candado, logrando la captura en flagrancia de dos personas, señaladas como presuntas responsables de este homicidio. Durante el procedimiento, se incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y una motocicleta, elementos que habrían sido utilizados para la comisión del delito”, explicaron desde la institución policial.

Capturados por el crimen de un niño en Barranquilla. Foto: Policía de Barranquilla.

Entretanto, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, lamentó lo ocurrido y aseguró que se intensificarían los controles.

“Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia barranquillera. Reiteramos nuestro compromiso irrestricto con la protección de la vida, especialmente la de nuestros niños, niñas y adolescentes. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades operativas e investigativas para garantizar justicia y llevar ante las autoridades a quienes atenten contra la vida y la tranquilidad de la comunidad”, detalló el alto oficial.