Así rotará pico y placa en Barranquilla esta semana

La medida de pico y placa en Barranquilla que restringe la circulación de vehículos tipo taxis según el último dígito del número de la placa, para este miércoles 22 de marzo establece el turno de las matrículas de carros terminadas en 3 - 4.

Para el jueves 23 de marzo la medida, todo el día impedirá la circulación de vehículos con placas terminadas en 5 - 6, y el viernes 24 de marzo la restricción es para placas terminadas en 7 - 8.

El sábado 25 de marzo y domingo 26, la medida no aplica para ningún tipo de vehículo, puesto que en la capital del Atlántico el pico y placa funciona solo días de semana y se elimina también los días festivos.

Así lo indicó la secretaria de Tránsito del distrito, desde donde indicaron que el objetivo principal de la disposición es facilitar la movilidad en Barranquilla, y su área metropolitana.

La secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Sandra Milena Herrera Jiménez, señaló que el ‘pico y placa’ nació como una propuesta que hizo el gremio por la sobreoferta de circulación del servicio público.

De hecho, de acuerdo con cifras de esta dependencia, el 20 % de los taxis tiene un día de restricción de circulación por semana, también con el fin del descanso de los conductores.

Los infractores de la medida tienen una multa. Imagen de regerencia - Foto: Archivo Particular - Cortesía

En caso de que el conductor no cumpla con la restricción, los infractores tendrán una sanción según lo consagrado por el artículo 131 con una multa económica de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Eso traducido a pesos, serían cerca de $580.000. Asimismo, el responsable del vehículo quedaría sin su herramienta de trabajo, puesto que el carro sería inmovilizado.

¿De quién es el carro?

Las autoridades del Atlántico tratan de establecer qué sucedió con el vehículo Mercedes-Benz que apareció volcado en la calle 84 con carrera 52, en el barrio El Golf, en el norte de Barranquilla, en la madrugada del martes 21 de marzo. El lujoso automóvil está a nombre de Esteban Manzaneda Merlano, hijo de la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

La Policía de Tránsito de Barranquilla maneja la hipótesis que el accidente se habría presentado por exceso de velocidad, lo que llevó a que el conductor perdiera el control de maniobra del vehículo que terminó volcándose. Para comprobar esto será clave la cámara de seguridad del sector.

Un testigo indicó que un ciudadano que apareció llegó hasta el lugar del accidente y se llevó al conductor.

Un automóvil de gama alta, adscrito a nombre del hijo de Aida Merlano, protagonizó aparatoso accidente. - Foto: Cortesía

No es la primera vez que Manzaneda Merlano está en problemas judiciales. Como ha publicado SEMANA, el joven, siendo aún menor de edad, participó en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, en hechos registrados el primero de octubre de 2019 cuando asistió a una cita odontológica en el norte de Bogotá.

El lujoso carro no solo estaba a nombre de Esteban Manzaneda Merlano, hijo de la excongresista Aida Merlano, también tenía un comparendo sin pagar. - Foto: Pantallazo RUNT.

En ese momento, según las cámaras de seguridad, el hijo de la exparlamentaria, quien usaba una gorra blanca, fue la persona que le entregó los guantes y la cuerda con los que Aida Merlano saltó desde el consultorio hasta la calle. Los elementos, según las pesquisas, los llevaba en una maleta que llevaba el día de la fuga.

Es justamente por ese motivo que la influencer Aida Victoria Merlano, hermana del implicado en el accidente e hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, fue acusada por el uso de menores de edad para la comisión del delito.

En ese momento el juez 20 de conocimiento hizo una larga y muy sustentada argumentación para presentar su condena. Aseguró que “el suministro de esos elementos, preparados con antelación”, en su criterio demuestra que más que cómplice, Aida Victoria fue coautora de la fuga. “El joven tuvo una participación activa en la fuga de su madre y de eso era plenamente consciente su hermana Aida Victoria”, dijo el jurista.

El juez aseguró que “para la procesada era más que evidente” que se trataba de un menor de edad, pues era su hermano. La misma situación no aplicaba para el odontólogo y las demás personas que estaban en el consultorio, que no tenían por qué saber que estaban frente a alguien que aún no cumplía los 18 años.