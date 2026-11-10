Disparan a trabajadora de un supermercado en Barranquilla: el agresor quedó grabado en cámaras de seguridad

Un nuevo hecho de violencia en contra de una mujer se conoció en Barranquilla, Atlántico. Una cajera de Supertienda Olímpica de la calle 17 con carrera 25, del barrio Rebolo, suroriente de la ciudad, terminó herida tras un ataque a bala. La víctima fue identificada por las autoridades judiciales como Gellis Yulieth Rambo Martínez, de 34 años de edad, quien fue impactada por las balas por parte de un sujeto que ingresó al lugar armado.

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La mujer, malherida, fue trasladada hasta un centro asistencial donde se recupera de las lesiones que sufrió, mientras que un equipo de la Policía de Barranquilla trata de dar con el sujeto que perpetró el atentado criminal, pues quedó grabado en varias cámaras de seguridad de la zona.

Lo que ha encendido las alarmas en el Atlántico es la cantidad de mujeres que han sido blanco de este tipo de hechos de violencia en lo que va de 2026. De acuerdo con el Movimiento Social Amplio de Mujeres del Atlántico, ya son 73 los hechos de violencia que se han presentado.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

La noche de este lunes 9 de noviembre, una mujer fue asesinada por su excompañero sentimental en el barrio El Limón, sur de la capital del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Shirley Patricia Payares Díaz, de 43 años, quien quedó sin vida en el acto.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, la mujer víctima de este ataque se dirigía en una motocicleta a su vivienda en el barrio Galán, de Barranquilla, cuando fue interceptada por su excompañero sentimental que le pidió en varias oportunidades que regresaran a la relación que se había terminado.

En ese momento, la víctima le insistió al hombre que no tenía la voluntad de hacer y es cuando este sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades hasta dejarla sin vida en el lugar. Luego, Édgar José Torrenegra Moré, de 49 años, se intentó quitar la vida, pero quedó herido, por lo que fue auxiliado hasta un centro asistencial cercano.