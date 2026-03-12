La ciudad se prepara para recibir a miles de atletas en la décima edición de la Maratón de Barranquilla, que se correrá este domingo 15 de marzo.

El evento reunirá a 10.000 corredores y entregará una bolsa de premios de 135 millones de pesos, consolidándose como una de las carreras de mayor proyección en el país.

Así es el lujoso hotel de la Selección Colombia en Barranquilla: “Referentes desde Liverpool hasta Barcelona”

Una maratón con alcance internacional y alto impacto económico

La competencia cuenta con certificación internacional de World Athletics y la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), lo que posiciona a Barranquilla dentro del circuito global de grandes maratones.

Según los organizadores, la carrera podría generar un impacto económico superior a los 24.000 millones de pesos, gracias al impulso que representa para el turismo y distintos sectores de la economía local.

El evento, organizado por el Club Deportivo Free Triathlon y respaldado por la Alcaldía de Barranquilla y la Universidad CUC, tendrá como punto de partida el Gran Malecón.

Además de la prueba principal de 42 kilómetros, los participantes podrán competir en distancias de 21K, 10K y 5K.

La convocatoria refleja el crecimiento del evento más allá de la ciudad.

De acuerdo con cifras de la organización, el 55 % de los inscritos proviene de otras ciudades del país, mientras que el 40 % corresponde a corredores locales.

El 5 % restante llega desde el extranjero, con participación de atletas de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Brasil.

El fundador de la maratón, Tito Crissien, destacó que el crecimiento de la carrera ha ido de la mano con la transformación de Barranquilla.

Recordó que la edición de 2025 generó un movimiento económico cercano a los 24.000 millones de pesos, impactando sectores como hotelería, transporte, agencias de viaje y tecnología.

Desde la administración distrital también resaltaron el impacto del evento.

El secretario de Deportes, Daniel Trujillo, señaló que la llegada de más de 10.000 deportistas fortalece el desarrollo deportivo, turístico y económico de la ciudad, e invitó a los ciudadanos a participar como corredores o espectadores.

La edición de este año incorporará nuevos paisajes al recorrido.

Por primera vez, la ruta incluirá el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y las playas de Puerto Mocho, dos espacios recientemente reconocidos por su enfoque de desarrollo sostenible.

El trazado también pasará por lugares emblemáticos como el Barrio Abajo, el sector histórico de El Prado y el Gran Malecón.

Según el director logístico de la carrera, Edgardo Pantoja, cerca de 18 kilómetros del recorrido tendrán contacto directo con entornos naturales, lo que busca reforzar la visión de una Barranquilla que combina deporte, turismo y sostenibilidad.

Autoridades distritales dieron la bienvenida a la décima edición de la Maratón de Barranquilla, que este año reunirá a 10.000 corredores en un evento que impulsa el deporte y el turismo en la ciudad Foto: Departamento de Comunicaciones /Maratón de Barranquilla

Para garantizar la seguridad del evento, las autoridades preparan un operativo conjunto con la Policía Nacional, la Secretaría de Salud y la Oficina de Gestión del Riesgo.

La atención médica estará a cargo de la Clínica La Misericordia, que dispondrá de personal especializado y puntos de asistencia durante todo el recorrido.

La carrera comenzará desde la madrugada del domingo. La salida de los 42 kilómetros será a las 4:15 a. m.; la prueba de 21K partirá a las 5:15 a. m.; la de 10K a las 5:30 a. m.; y la de 5K a las 5:45 a. m.

La entrega de kits para los participantes se realizará los días 13 y 14 de marzo durante el Caribe Sport Fest, en el Salón Jumbo del Country Club, entre las 9:00 a. m. y las 8:00 p. m.

La feria deportiva contará con más de 80 expositores y actividades académicas centradas en bienestar y alto rendimiento.