Barranquilla: así operará el sistema de transporte Transmetro este fin de año

El domingo 31 de diciembre se iniciará de manera habitual a las 5:30 a.m. con la salida de los primeros servicios R1 y B1 desde el Portal de Soledad con destino a Joe Arroyo y Parque Cultural, respectivamente.

Para el lunes festivo 1 de enero, el Sistema iniciará su operación a las 8:00 a.m. con el despacho de los primeros servicios troncales desde Portal de Soledad y finalizará a las 7:00 p.m. con la salida de las últimas rutas S1, desde Joe Arroyo, y S2, que sale desde Parque Cultural.

Ruta Navideña y Ruta Mallorquín

Para el 31 de diciembre, la Ruta Navideña tendrá su horario habitual de 4:00 p.m. a 7:20 p.m. Entre tanto, la Ruta Mallorquín operará con un primer despacho a las 7:00 a.m. y finalizará a las 5:25 p.m.

En lo que respecta al lunes 1 de enero, el servicio de la Ruta Navideña se prestará de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. y la Ruta Mallorquín iniciará a las 10:00 a.m. y finalizará con un último despacho a las 4:15 p.m.

Inicia el plan éxodo de fin de año a nivel nacional

Según lo explicado por el secretario, el plan consiste en un paso alterno cada dos horas, en sentido Bogotá-Villavicencio y Villavicencio-Bogotá. En principio, el horario de los reversibles será el mismo que se ha aplicado hasta ahora: de 7:00 a 9:00 a.m., de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y de 1:00 a.m. a 3:00 a.m.