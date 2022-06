Bus de Transmetro quedó en medio de nube de humo en Barranquilla

Un bus de la empresa Transmetro que cubría la Ruta 10A, en la Avenida Murillo con carrera 6, en el barrio Buenos Aires, causó alerta entre sus pasajeros después que el articulado quedara envuelto en una nube de humo.

A través de su cuenta de Twitter oficial, Transmetro dio detalles de lo sucedido este miércoles, 1 de junio, en horas de la mañana.

“El Sistema de Transporte Masivo Transmetro lamenta la situación presentada en la mañana de este miércoles, en el que el vehículo con número interno TM11006 el cual cubría la ruta R10, presentó una falla mecánica a la altura de la estación Buenos Aires”.

El Sistema de Transporte Masivo Transmetro lamenta la situación presentada en la mañana de este miércoles, en la que el vehículo con número interno TM11006 el cual cubría la ruta R10, presentó una falla mecánica a la altura de la estación Buenos Aires.

Los pasajeros vivieron momentos de angustia cuando el vehículo empezó a emanar humo mientras iban llegando a la estación Buenos Aires.

“Una vez recibido el reporte por parte del Centro de Control y Operaciones, se activó el plan de contingencia al enviar un vehículo a la estación en mención para la evacuación de los usuarios”, informó Transmetro.

Afortunadamente no se reportaron personas heridas. Sin embargo, usuarios en Twitter no dudaron en manifestarse sobre lo ocurrido, insisten en que no es la primera vez que sucede y que esto, al parecer, se debe al poco mantenimiento que se les hace a estos buses.

“Los mismos lamentos de siempre, hasta que ocurra una muerte. ¿Qué van a hacer Alcaldía de Barranquilla con los buses de Transmetro? Muchos no sirven, les suena de todo, unos no pueden ni subir un puente. Pésimo servicio”; “no sé si ustedes sabrán que hay un procedimiento que se llama mantenimiento preventivo, tal parece que ese no lo tiene ustedes en su esquema operacional. Muchos mensajes y nada de acción”; “ya es hora que le den solución a esos buses, se quejan que la gente no quiere coger Transmetro, pero tampoco los arreglan. A esos buses les suena hasta los números de la placa”, han sido algunas de las críticas que ha tenido el sistema de transporte de Barranquilla en Twitter.

La difícil situación del Transmetro

Transmetro ha pasado por momentos tremendamente complicados, uno de ellos fue el año pasado, cuando la falta de recursos y la negativa del sector financiero de liberar los montos de la tarifa, pignorados por los créditos adquiridos en concesionarios, llevaron a los operadores del Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla a una suspensión del servicio a los usuarios.

“Al parecer se olvidan de los grandes esfuerzos y que a pesar que tenemos 104 buses en funcionamiento, venimos manejando los mismos usuarios, que no han abandonado el Sistema a pesar que tienen que esperar el doble de tiempo, a pesar que tienen que ir apretados por la poquita flota. Ahí están los 60.000 usuarios”, dijo en su momento el gerente de Sistur, José Picón.

Asimismo explicó en El Heraldo que tanto ese consorcio como Metrocaribe tienen $24.000 millones de déficit generados solo en la pandemia y que el déficit diario es cercano a los $112 millones.

Señaló, sin embargo, que en la medida que se están reactivando los sectores de la economía y avance el plan de vacunación, la situación del sistema podría mejorar.

En ese entonces, la Alcaldía Distrital de Barranquilla habilitó rutas temporales al transporte público colectivo ante la decisión de los operadores de Transmetro de suspender sus actividades.

De acuerdo con el gobierno local, el cese de las operaciones se dio pese a que había inyectado, de enero a agosto del 2021, más de $40 mil millones, y lideró la aprobación del Fondo de Estabilización Tarifaria.

Con ese plan de contingencia atendieron a los cerca de 65 mil pasajeros que utilizan el sistema, ante la parálisis de la flota propiciada por los concesionarios Sistur y Metrocaribe.