Cortes de luz en algunos municipios del Atlántico para este lunes, 11 de septiembre

En cuanto a los trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica programados en Barranquilla, Air-e informa los sectores que presentarán suspensiones en el servicio: de 8:10 a.m. a 4:15 p.m. en la carrera 18 con carrera 71 (Bajo Valle); de 8:50 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 30 con carrera 35 (San Roque); de 7:50 a.m. a 5:55 p.m. en la carrera 11 con calle 40A; y de 7:20 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 100 con carrera 50 (Villa Santos).