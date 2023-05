Cortes de luz en Barranquilla, Malambo y Soledad para este jueves 18 de mayo

Air-e, la empresa encargada de suministrar energía en el departamento de Atlántico, informó que en el municipio de Malambo continuarán los trabajos en la red de alta tensión este jueves, 18 de mayo.

Dicha intervención se llevará a cabo entre las 12:30 del mediodía y las 5:30 de la tarde. Durante el horario mencionado se presentará suspensión temporal del servicio de energía en el circuito Malambo 7 que comprende: El Concorde, La Popa, Centro, San Jorge, calle 4 con carrera 1H; y en Soledad entre las calles 18 y 19 de la carrera 1 a la carrera 2 y el sector Aeropuerto.

La empresa de energía air-e realizará trabajos de mantenimiento en el Atlántico - Foto: Air-e

Mientras tanto, en Barranquilla, Air-e dio a conocer que tendrá obras de normalización del servicio eléctrico en el barrio La Pradera de 8:15 de la mañana a 4:45 de la tarde de la calle 123 a la calle 123A entre carreras 19B y 24.

En otros sectores, se realizará cambio de poste de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 21B con calle 41, en El Carmen.

Además, adecuación de redes y transformadores en Simón Bolívar de 7:00 a.m. a 10:30 a.m. en la carrera 2B con calle 21 y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 6 con calle 18; y en Vista Hermosa (Soledad) será de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. en la calle 20 con carrera 2B.

Por otra parte, en el municipio de Soledad Air-e continuará los trabajos de construcción de un nuevo circuito eléctrico de 8:10 de la mañana a 5:30 de la tarde en la calle 53 con carrera 13 y calle 52 con carrera 12, en Soledad 2000.

Si en los próximos días el lugar de residencia no contará con servicio de energía, aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la jornada de mantenimiento:

Cargar al 100 % dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o computadores portátiles, la noche previa.

Las personas que se encuentren realizando teletrabajo , se les recomienda buscar un sitio alterno para continuar con sus labores, puede ser el domicilio de un familiar, amigo o compañero que cuente con servicio de energía.

Conservar bien refrigerados los alimentos congelados y evitar abrir la nevera para conservar el frío. Un congelador medio lleno se mantendrá congelado hasta 24 horas, y uno totalmente lleno, 48 horas.

Desconectar los equipos y electrodomésticos para evitar daños o recargas cuando se restablezca el servicio.

Guardar linternas y baterías nuevas a la mano, o en su defecto, velas.

Cortes de luz en Atlántico - Foto: Suministrada a Semana

Robo de energía

Técnicos de la empresa Air-e detectaron 10 presuntos casos de robo de energía para evadir el pago del consumo real del servicio en un inmueble ubicado en inmediaciones del Corredor Universitario, jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico. Así lo dio a conocer la compañía.

Se trata del edificio Paradise Living, en la carrera 30ª N. 1B-245 de Puerto Colombia. En medio de la intervención, los trabadores de Air-e encontraron medidores manipulados en 6 apartamentos; 2 medidores con “puentes externos” y dos líneas directas para la apropiación ilegal del servicio que estaban conectadas en el gabinete principal de medidores.

De acuerdo con el gerente de servicios jurídicos de Air-e, Fermín De La Hoz Torrente, estas conductas afectaban a la misma copropiedad, ya que se apropiaban la energía de la zonas comunes del edificio, perjudicando económicamente a todos los demás usuarios y encareciendo los gastos de administración.

“Con la defraudación de energía se afectaba a todos los residentes y la manipulación de los equipos de medida y gabinetes se ponía en riesgo la prestación del suministro de energía. Por ser usuarios residenciales de estrato 5, con esta conducta ilegal también evadían el pago de la contribución de solidaridad, la cual corresponde al 20 % del consumo de energía, dinero con el que el Estado Colombiano cuenta para poder subsidiar el servicio a los usuarios más necesitados”, dijo.

Edificio en Puerto Colombia robaba energía. - Foto: Suministrada a Semana

La empresa detalló que dichas irregularidades comprometían a los inquilinos que residen en los apartamentos 701, 702, 703, 1103, 1302, 1503, 1602; 1701, 1802 y 1803, quienes, de acuerdo con los cálculos iniciales de la compañía, se apropiaron de $ 13.243.716, por concepto de energía eléctrica.

Asimismo, habrían evadido el pago de $ 2.648.343 por concepto de la contribución de solidaridad, para un valor mensual en promedio de $ 15.892.059.

Esto implica que en un promedio de 6 meses la pérdida total de energía y contribución es del orden de los $ 95.354.756.