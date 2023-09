Cortes de luz en Barranquilla para este fin de semana 2 y 3 de septiembre

Sin embargo, algunos usuarios percibirán cortas interrupciones de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:45 p.m. a 5:15 p.m. en la Urbanización Las Cometas, Villa Karla y Nueva Esperanza.

En la Ciudadela Metropolitana, en este mismo municipio, habrá mantenimiento de redes y transformadores en los horarios: de 6:45 a.m. a 9:30 a.m. en la transversal 10B con calle 51; de 10:00 a.m. a 12:45 del mediodía en la diagonal 52 con carrera 11; de 1:30 p.m. a 3:30 p.m. en la calle 53 con carrera 11B (Soledad 2000); y de 3:45 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 52 con carrera 10C.