Cortes de luz en Barranquilla para este jueves, 3 de agosto

Además, la carretera Sabanalarga – Burrusco presentará suspensión de energía de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde por adecuaciones eléctricas. En otros sectores aledaños las interrupciones serán por breves periodos de tiempo, de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m., en Aguada de Pablo Rural, Sabanalarga Rural, Gallego, Centro, Santander, Getsemaní, La Candelaria, Las Mercedes, Concepción, Tolima, Pradito, Jaguey de Villa, John F. Kennedy, Las Américas, Evaristo Sourdis, San Antonio, Los Ángeles, Cascajalito, Cumaco, Sabanita - Cementerio, Patilla, Once de Noviembre, Mirador y Avenida Ribón.