Cortes de luz en Barranquilla para este martes, 21 de noviembre

Por otra parte, en el norte de la ciudad, en la calle 76B entre carreras 42 y 43, en Ciudad Jardín, de 8:10 a.m. a 6:00 p.m. se instalarán redes y otros elementos.

En algunos sectores de la ciudad, Air-e trabajará en mantenimiento y adecuación de red y transformadores de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. en la carrera 45 con calle 68, en Boston; de 10:30 a.m. a 2:00 p.m. en la calle 73 con carrera 39, en Betania; y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 65 con carrera 34, en Nueva Granada.

Adicional, se informan trabajos eléctricos de 7:45 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 68 con carrera 49; y en el barrio San José de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 45F con carrera 18; y de 8:41 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 47 con carrera 21B.