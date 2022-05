Cortes de luz en el Atlántico para este martes 3 de abril

La compañía Air-e anunció la ejecución de labores de mantenimiento y cambio de elementos de red para este martes 3 de mayo en el corregimiento La Playa, Salgar, Sabanilla, sectores rurales al municipio de Puerto Colombia e igualmente Barranquilla presentará cortes.

Con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del suministro eléctrico, se presentarán suspensiones en los siguientes horarios:

En el corregimiento La Playa, la ejecución iniciará a partir de 6:50 a.m. a 5:00 p.m. desde la calle 9 a la calle 21 entre carreras 6 y 9B; mientras que de 6:50 a.m. a 7:20 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. se suspenderá desde la calle 16 a la calle 21 entre carreras 6 y 10.

Asimismo, se realizará adecuación de redes y transformadores en otros sectores, el horario corresponde a 9:10 a.m. hasta 12:10 p.m. en: carrera 26 con calle 9, carrera 14 con calle 8, carrera 8 con calle 13, carrera 17E con calle 17, calle 17 con carrera 14, calle 14 con carrera 20 y carrera 17B con calle 17A.

Igualmente, en la tarde se suspenderá el servicio de energía desde 2:10 p.m. a 5:10 p.m.: calle 12 con carrera 13, carrera 13 con calle 15, calle 6 con carrera 26, carrera 13 con calle 12, carrera 18 con calle 19 (Urbanización Adelita de Char), carrera 26 con calle 11, carrera 10 con calle 8 y carrera 25 con calle 9.

Esta labor se desplegará en zonas rurales de Puerto Colombia a partir de 7:20 a.m. a 5:30 p.m. en Sabanilla y en la calle 6 entre carreras 12 y 20, en La Playa. De 7:20 a.m. a 7:50 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m., los sectores sin servicio serán Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; y la carrera 46 vía Puerto Colombia desde el kilómetro 10 hasta los corregimientos de Salgar y Sabanilla.

Por otro lado, la empresa prestadora del servicio público realizará adecuaciones técnicas en la ciudad de Barranquilla: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 44 con calle 79 y de 8:51 a.m. a 5:41 p.m. en la calle 56 con carrera 10B, barrio La Sierra.

Alcaldía de Barranquilla abrió línea de WhatsApp para chatear con el alcalde Pumarejo

Con el propósito de fortalecer los vínculos del Distrito con la comunidad barranquillera, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, anunció que los ciudadanos ya tienen una línea de WhatsApp para hablar directamente con él.

A través de esta línea, podrán comunicarse a cualquier hora del día y contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudad, así como conocer las últimas acciones que se llevan a cabo en el corazón de los diferentes sectores con programas como Mercado a tu barrio, Gestión Social a tu barrio, Sisbén a tu barrio, entre muchas otras iniciativas.

“Cada día en Barranquilla se hacen realidad muchos sueños, estamos cada vez más cerca de los ciudadanos. Ahora podemos hablar directamente con cada uno y contarles lo que estamos haciendo por ellos, por sus familias y por toda nuestra ciudad. Con esta nueva herramienta, todos, sin excepción, podrán saber no solo lo que está pasando a nivel general, sino lo que ocurre cerca de ellos, en sus barrios, en su propia comunidad”, dijo el alcalde Pumarejo.

Este canal se suma a la apuesta de seguir desarrollando estrategias tecnológicas innovadoras, consolidando los esfuerzos de una ciudad Equitativa y Conectada, dos de los ejes del Plan de desarrollo 2020-2023: “Soy Barranquilla”.

¿Cómo hablar con el alcalde?

Los barranquilleros podrán acceder, a partir del mes de abril, al WhatsApp del alcalde Jaime Pumarejo, escaneando el siguiente código QR: