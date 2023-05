Cortes de luz en Malambo y Barranquilla para este miércoles 17 de mayo

La empresa de energía Air-e informó que para este miércoles, 17 de mayo, se tiene previsto continuar con los trabajos de mantenimiento y pruebas a equipos en la subestación Malambo.

Esto como acción preventiva para la continuidad y calidad en la prestación del servicio eléctrico.

En esta ocasión, la labor en la red de alta tensión ocasionará interrupción temporal de energía en los circuitos Tesoro y Pimsa, en los siguientes horarios y sectores:

Circuito Tesoro, de 12:30 del mediodía a 5:30 p.m.: La Luna, Villa Rica 1, Villa Rica 2, Tesoro, Centro, Magdalena, El Manguito, Villa Esther, El Diamante, San Sebastián, San Juan, La Manga, Palmarito, El Pradito, carrera 16 con calle 16 (La Popa), entre calles 4 y 7 de la carrera 6 a la carrera 8 (San Jorge), carrera 9A sur con calle 4A (Malambito), carrera 5 con calle 4 (Colombia), entre calles 5 y 5A de la carrera 8 a la carrera 11 (El Carrizal); y la vía Malambo hacia Caracolí.

Circuito Pimsa, de 7:00 a. m. a 12:00 del mediodía: Parque Industrial Pimsa y vía Malambo - Sabanagrande hasta el kilómetro 3.

La empresa de energía air-e realizará trabajos de mantenimiento en el Atlántico - Foto: Air-e

De otro lado, en el municipio de Soledad, de la calle 19 a la calle 25 entre carreras 35 y 37, entre Salamanca y El Triunfo, habrá adecuación de punto de conexión de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En la carrera 27 entre calles 24 y 26, en el barrio Hipódromo, se cambiará red en mal estado y se adecuará transformador de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.

De igual forma, la compañía dio a conocer que se presentará suspensión del servicio por labores de mantenimiento de 8:50 de la mañana a 6:00 de la tarde en el corregimiento Hibacharo y en la vía Palmar de Candelaria - Hibacharo.

La empresa air-e suministra energía en el departamento de Atlántico. - Foto: A.P.I

Con respecto a Barranquilla, en sectores del norte de la ciudad se realizarán trabajos de mantenimiento y adecuaciones de red y transformadores en los siguientes horarios:

En Riomar: de 7:50 a.m. a 9:30 a.m. en la carrera 59B con calle 85 y de 9:45 a.m. a 11:50 a.m. en la calle 86 con carrera 58

En San Vicente: de 12:15 del mediodía a 2:20 p.m. en la calle 85 con carrera 51B y de 2:30 p.m. a 4:35 p.m. en la calle 86 con carrera 50; y de 4:45 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 51 con calle 93, en El Prado.

Recomendaciones

Si en los próximos días el lugar de residencia no contará con servicio de energía, aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la jornada de mantenimiento:

Cargar al 100 % dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o computadores portátiles, la noche previa.

Las personas que se encuentren realizando teletrabajo , se les recomienda buscar un sitio alterno para continuar con sus labores, puede ser el domicilio de un familiar, amigo o compañero que cuente con servicio de energía.

Conservar bien refrigerados los alimentos congelados y evitar abrir la nevera para conservar el frío. Un congelador medio lleno se mantendrá congelado hasta 24 horas, y uno totalmente lleno, 48 horas.

Desconectar los equipos y electrodomésticos para evitar daños o recargas cuando se restablezca el servicio.

Guardar linternas y baterías nuevas a la mano, o en su defecto, velas.

Oficina de Air-e en Barranquilla - Foto: Foto: Air-e

La electrificadora señaló que actualmente tienen habilitados diferentes canales de atención para atender las solicitudes de los usuarios: