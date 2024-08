El desolador mensaje que escribió estudiante para despedirse antes de morir, al caer de sexto piso: “Adiós”

“Hola, creo que pocos de aquí me conocen. Pido disculpas si lo que estoy a punto de hacer cancela algunas de sus clases (espero que no, mi estúpida vida no debería ser tan importante). Este es el número de mi padre. Agradecería si se comunican con él, no quiero que mi mamá se entere primero. En la billetera que está en mi bolsillo izquierdo está mi cédula y una nota que tienen que leer mis familiares, en mi bolso que está en el sexto piso del bloque D también. Adiós”, escribió.