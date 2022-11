En un audio revelado por una víctima queda al descubierto la violenta forma como extorsionan a comerciantes en Barranquilla

Las llamadas extorsivas en Barranquilla y en el Área Metropolitana de la capital del Atlántico parecen seguir atormentando a comerciantes y otras víctimas que son presionadas con palabras amenazantes y hasta con advertencias de quitarle la vida a ellos o a sus trabajadores.

Así fue el caso de una víctima que reveló un audio que decidió grabar como un video desde otro celular en el momento que se dio cuenta que se trataba de una extorsión por parte de un supuesto grupo delincuencial.

Entregándole incluso la dirección de un negocio el delincuente le pregunta en la llamada a la víctima que si tiene relación con las personas de ese local, a lo que de manera sincera el comerciante le responde que incluso tuvo que salir de la ciudad para evitar ser víctima del flagelo.

EXTORSIÓN: Galopante y sin control en Barranquilla. Sí, el pan de cada día. pic.twitter.com/gwd3TYKp2e — ASOCENTRO (@asocentrobaq) November 30, 2022

El supuesto comandante del grupo delincuencial, se refiere en la llamada a una reunión que fue organizada para obligar a ir a los comerciantes del centro de Barranquilla y saber con quienes contaban para el pago de las extorsiones, y le aseguró al comerciante que como no se presentó pensaron que era “una persona negativa para la organización en la zona”.

“¿No recibieron el comunicado?... Ah que pena entonces compañero, ya que en este momento se le tenía como una persona negativa a usted por parte de la organización”, dijo el sujeto que hizo la llamada.

Después de incluso disculparse con su víctima el hombre dejo en claro las condiciones sobre las que debían trabajar en el centro de la ciudad los locales por “una limpieza social y un plan pistola” que llevarían a cabo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“A partir de las 9:00 de la noche se van a cerrar todos los establecimientos durante 8 días, se cierran a las 9:00 P.M. se abren normal y se vuelven y se cierran a las 9:00, durante 8 días por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, manifestó el delincuente, aseverando que la orden era arremeter contra quienes se opongan a lo decretado por ellos.

“Entonces me confirma que las personas que están en este momentico en la carrera 44 con calle 36-06 no tienen nada que ver con usted, ya que la orden que hay es arremeter y desplazar a las personas negativas y al llamado... Si usted no tiene nada que perder entonces cuelgue la comunicación”, dijo el supuesto comandante.

El pasado mes de octubre quedó al descubierto también las amenazas que recibió un concejal de la ciudad en medio de una sección que era transmitida por YouTube, y el alcalde Jaime Pumarejo se pronunció exigiendo a las autoridades policiales y al Inpec soluciones a la situación.

“Aunque hemos logrado desmantelar a las bandas que estaban extorsionando de manera material a los barranquilleros, es decir, aquellos que estaban llegando o siguen llegando a los cabecillas los logramos meter a la cárcel, logramos materialmente acabar con las amenazas puntuales que tenían las empresas transportadoras y que tenían otro tipo de gremios, pero lo que vemos hoy es que desde la cárcel, específicamente dos o tres cárceles que nisiquiera quedan en Barranquilla siguen haciendo llamadas extorsivas”, indicó el alcalde, Jaime Pumarejo.

Añadió que el INPEC y la rama judicial tienen que ponerse a la tarea y asegurarse que en las cárceles eso no ocurra asegurando que hay bandidos con celulares y no se les puede dar tregua; “están en la cárcel es para que no sigan delinquiendo, no para que hagan una maestría en el delito”, pero lo más impactante es cuando manifestó que entre la duda del accionar delictivo de un preso si está la posibilidad de que actúe por medio de secuaces.

“Una llamada puede significar la muerte de un colombiano ya nos ha ocurrido, desde la cárcel mandaron a desmembrar a un barranquillero, el INPEC se tiene que poner las pilas, y los más importantes que se tienen que poner las pilas con los guardas del INPEC que tienen que entender que hay bandidos a los que no se les puede dar un celular”, aseveró el alcalde.