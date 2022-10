Envían a la cárcel al conductor que habría arrollado a un ciclista en la vía que comunica a Barranquilla con Cartagena

Un juez con función de Control de Garantías envió a prisión a César Andrés Porto Ochoa, el hombre de 30 años que, al parecer, en estado de embriaguez, arrolló con su vehículo a un ciclista en la vía que de Barranquilla conduce a Cartagena.

El caso se registró pasadas las 8:00 a. m. del sábado 15 de octubre cuando el conductor del carro se dio a la huida tras chocar contra el ciclista y dejarlo tendido sobre la carretera con graves heridas.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció.

Sin embargo, después de que Porto Ochoa huyera del lugar del siniestro, uniformados de la Policía de Tránsito de Barranquilla y otros conductores detuvieron al señalado. Según el mayor Jhonny Martínez: “después que se detuvo al hombre terminó siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

“El abogado, de 30 años, fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, tras lo cual se negó a practicarse la prueba de alcoholemia”, informó el ente acusador.

La víctima mortal fue un ciclista de 67 años, identificado como Luis Fernando Cortaza Ávila, quien falleció tras ser embestido por el vehículo particular de marca Volkswagen en la Vía al Mar, a la altura de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, Puerto Colombia, Atlántico.

“La Fiscalía le imputó el delito de homicidio doloso con dolo eventual, que no aceptó durante las audiencias concentradas”, precisó la entidad.

El imputado permanecerá privado de la libertad mientras las investigaciones avanzan.

Siniestros viales

Durante el fin de semana de puente festivo, cuando se conmemoró el Día de la Raza en Colombia, la accidentalidad tuvo un incremento exponencial en comparación con igual fecha del año pasado.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Tránsito de la Policía (Ditra), 137 personas perdieron la vida en accidentes, entre el 7 y 17 de octubre, teniendo en cuenta que se celebraba la semana de receso escolar. El incremento supera el 40 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Según información suministrada por las autoridades de transporte, se registraron 315 accidentes viales en el país. Si bien se trata de una cifra menor a la ocurrida en igual período del año pasado, la mortalidad resulta es preocupante.

Por esa razón, el Ministerio de Transporte y las entidades públicas que tienen que ver con el control en las carreteras y la prevención de la accidentalidad hacen un llamado a los ciudadanos para tener en cuenta las precauciones en viajes por las vías nacionales.

El flujo vehicular durante la semana de receso se situó alrededor de los 9,5 millones, representando un aumento notable en comparación con el mismo período del año pasado.

De acuerdo con las autoridades, cerca de 8.000 conductores fueron sancionados por no acatar las normas de tránsito: 1.449 por conducir sin licencia, 940 por no tener una revisión técnico-mecánica vigente y 591 por no portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).