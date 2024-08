Familia de Gina Rivera, mujer hallada enterrada en un parqueadero en Soledad, Atlántico, denuncia demoras en la entrega del cuerpo

Lo que la familia denuncia es que ya han pasado 10 días de que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y aún no lo han podido sepultar por la demora en Medicina Legal. La información que manejan es que por lo menos el trámite demora entre tres y cuatro meses.

Aracelis Toloza, madre de la mujer víctima de este caso, aseguró que: “Ya se imaginará cómo estamos nosotros. Estoy muy desesperada, quisiera que me entregaran a mi hija para darle sepultura. ¿Qué más vamos a esperar?, no quiero aguardar tres meses, ni cuatro. Nos dijeron que nos acercáramos a la Fiscalía para que me dieran una orden y acá nos daban respuesta”.