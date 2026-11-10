Golpe a Los del Freseo en Soledad: cae alias El Chino, acusado presuntamente de coordinar asesinatos y vender droga

Los operativos de la Policía Metropolitana no se han detenido contra las organizaciones criminales que pretenden imponer el terror en esta zona del Caribe colombiano. Este martes 10 de noviembre, las autoridades informaron de la captura de un sujeto conocido con el alias de El Chino, quien sería integrante de la banda de Los del Freseo.

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El hombre de 26 años de edad es acusado por las autoridades del delito de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

“… Realizaron diligencias de allanamiento y registro en los barrios Villa Rosa y Antonio Nariño del municipio de Soledad, inmuebles que, según las investigaciones, serían utilizados presuntamente como punto de venta y acopio de estupefacientes y armas de fuego", dijo la institución policial.

Operativos de la Policía de Barranquilla tras ola de violencia en Soledad, Atlántico. Foto: Suministrado a SEMANA.

Las autoridades también dieron a conocer que este sujeto sería el encargado de dinamizar homicidios selectivos y la distribución de alucinógenos en el municipio, al servicio de la temida banda conocida como Los del Freseo. Alias El Chino registra dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto.

“Durante los allanamientos se incautaron una pistola marca Glock calibre 9 mm, un proveedor, siete cartuchos calibre 9 mm, cuatro mil gramos de marihuana y 136 gramos de cocaína. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por los hechos antes mencionados”, explicó la Policía.

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La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que la institución mantiene su compromiso de combatir las estructuras criminales que afectan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, mediante acciones contundentes contra quienes alimentan la violencia y el tráfico de drogas y armas en el territorio.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o de la línea contra el crimen 317 896 5523.