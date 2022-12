“Hasta el último día de gobierno”: la promesa de la gobernadora de Atlántico a los damnificados en Piojó

Al cumplirse un mes de la emergencia invernal ocurrida en el municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera participó en un acto simbólico para acompañar a las familias en la segunda exhumación de los restos de los difuntos, cuyas bóvedas sufrieron afectaciones en el cementerio municipal, tras un fuerte vendaval.

“Estamos acompañando a las familias afectadas a superar este difícil momento, que sepan que no vamos a descansar hasta que vivan en unas condiciones mejores que en las que vivían antes. Lo que sucedió en el cementerio los afectó a todos, no hay una sola familia que no tenga restos de familiares en el cementerio, aquí estamos buscando soluciones entre todos”, dijo la mandataria.

Según la gobernadora, ella tiene un compromiso con las familias afectadas hasta que termine su mandato, para solucionar la situación de las familias que volvieron a revivir su duelo con los daños que sufrió el campo santo.

“Vamos a estar hasta el último día de gobierno. De estas dificultades saldrán oportunidades y cosas mejores, aquí seguimos acompañándolos y en un año vamos a decir que este municipio está mejor”, expresó la gobernadora durante la ceremonia simbólica, en la que se encendieron velas por el camino que las almas de los difuntos siguen hacia la vida eterna.

Al mismo tiempo, aseguró que la administración departamental continuará atendiendo a los afectados en Piojó, “hasta tanto no dejemos el municipio reconstruido, las familias reubicadas y el cementerio trasladado. Seguimos apoyándolos con los arriendos transitorios, con la entrega de ayudas alimentarias, kits de aseo y vamos a acompañarlos en la Navidad. Queremos que también llegue a Piojó la transformación social con color que experimentó Usiacurí y se convertirá, sin duda, en un sitio turístico que la gente querrá visitar”.

De igual forma, Noguera indicó que en esta segunda actividad de traslado de los restos del cementerio se exhuman 65 cuerpos, que se suman a los 25 de la semana pasada, de tal forma que ya son 90 restos trasladados. La meta es llegar a 130, que son los más críticos, ya sea porque son cuerpos de personas que recientemente fallecieron o porque son bóvedas averiadas.

La secretaria de Salud, Alma Solano, resaltó la labor que se viene realizando con los traslados de los restos de los fallecidos hacia otros cementerios del departamento junto con las familias.

“El proceso de traslado continúa según el cronograma. Lo que hemos definido es que, inicialmente, se trasladaran las bóvedas que contenían los cuerpos de personas que fallecieron recientemente y bóvedas que estaban dañadas o abiertas y que podían representar un riesgo para la comunidad. Hoy estamos haciendo la segunda actividad de retiro de restos, que serán trasladados de acuerdo a lo que ha estipulado cada uno de sus familiares”, explicó Solano.

Para la alcaldesa de Piojó, Omaira González, el apoyo brindado por la Gobernación ha ayudado a la comunidad a sobrellevar el duelo que está viviendo por segunda vez, por cuenta de los daños que ocasionó el deslizamiento en el cementerio.

“No ha sido fácil, pero gracias a Dios y a nuestra gobernadora hemos salido adelante, nos ha brindado todo el apoyo necesario para que estos traslados se den con éxito porque es un proceso complejo. También hemos contado con el apoyo psicológico de los profesionales de la Secretaría de Salud del departamento y del municipio, para lograr que los familiares entiendan que los restos de sus seres queridos tienen que irse a otro lugar a seguir descansando en paz”, destacó la alcaldesa.