Hay conmoción en la ciudad de Barranquilla por el asesinato de un conductor al interior de su vehículo. Todo ocurrió en la tarde del pasado jueves, 2 de octubre, en el barrio La Esmeralda, más específicamente a la altura de la calle 74 B con carrera 13.

De acuerdo con las primeras informaciones, hacia las 2:15 p. m. de ese día la víctima se desplazaba en su carro marca Kia Picanto. Al parecer, el hombre trabajaba con las aplicaciones de transporte, por lo que se dirigía a recoger un servicio.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona de la capital del Atlántico. | Foto: Getty Images

En el trayecto fue interceptado por una motocicleta en la que viajaban dos sicarios, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó por lo menos en cuatro oportunidades en contra del vidrio del conductor.

Una vez cometieron el crimen, los delincuentes emprendieron la huida rápidamente y se les perdió el rastro. Por su parte, la víctima quedó malherida en el carro, rápidamente fue trasladado a un centro médico, pero ya era muy tarde, llegó sin signos vitales.

La persona que murió fue identificada como Ricardo José Bolívar Marriaga, según las autoridades. Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo que habría detrás del crimen.

De acuerdo con el diario El Heraldo, el hombre se dedicaba a prestar servicio de transporte por medio de aplicaciones, pero su pasado era totalmente distinto.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. | Foto: Tomada de redes.

El medio mencionado indicó que Bolívar Marriaga en su momento perteneció a Los Costeños, una de las principales bandas que generan terror en Barranquilla.

De hecho, el conductor contaba con dos anotaciones judiciales: la primera por hurto en un caso que ocurrió en el mes de octubre del año 2018, mientras que la otra era por lesiones personales en el mismo mes, pero del año 2019.

Por todo esto, las primeras hipótesis apuntan a que el crimen obedecería a un ajuste de cuentas, según lo indican las pesquisas de las autoridades. De hecho, no se descarta que la orden haya llegado desde Los Costeños.

No obstante, este asesinato está siendo materia de investigación y las autoridades intentan esclarecer en su totalidad todo lo que hay detrás de lo ocurrido.