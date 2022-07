Indignante: joven asegura que barristas la amenazaron en el estadio Metropolitano por su forma de vestir

A través de la red social Twitter, una joven hincha del equipo Junior de Barranquilla denunció haber sido víctima de amenazas por parte de un grupo de barristas por la manera como fue vestida a un encuentro deportivo el pasado sábado 23 de julio.

Según el relato de la hincha, para ese juego entre el equipo tiburón y el Independiente Santa Fe, decidió asistir a la tribuna donde se ubica por tradición la barra brava Frente Rojiblanco Sur, que apoya al Junior.

Pero estando allí asegura que unas mujeres de la barra fueron a alertar por un supuesto código de vestimenta y que le iba a hacer daño por su pantalón corto, mostrando las piernas.

“Fui a sur baja y se me acercaron tres viejas a decirme que me iban a dañar las piernas (no ellas, sino otras) por haber ido en short, ¿a son de qué?”, expresó Meybe Hernández en su cuenta de Twitter.

Pese a que la joven hizo la publicación a manera de denuncia y cuestionamiento a ella misma o sus seguidores, rápidamente el hecho se viralizó y otros internautas, también hinchas del equipo barranquillero, señalaron que también pasaron por algo similar en algún momento en el estadio Metropolitano.

“Una vez fui al estadio con la camisa azul con la que jugó junior ante River en 2005 y un barrista me dijo que con esa camisa no podía estar en norte porque parecía de Millonarios”, se lee en el trino.

“Te entiendo, a mí también me pasó el 8 de diciembre, se me acercó una a decirme que me fuera para sur alta porque estaba en ‘short’ y que no podía estar ahí, ; me aclaró que ella me lo decía de buenas maneras, pero que podían llegar otras sin decirme nada y atacarme”, decía otro de los trinos.

A la voz de la joven se sumaron otras mujeres en rechazo por lo sucedido. “Vi que iban a atacar a una muchacha por ir a sur en shorts” y otro usuario le contesta: “Apue, ahora para uno ir al estadio toca preguntarles a los señores cómo hay que ir vestidos y si uno se puede sentar durante el partido”.

Meybe Hernández, la misma joven que denunció el caso público en su red social, horas más tarde puso, de manera privada, una imagen de lo que sería el llamado código de vestimenta utilizado por los hinchas y las hinchas de la barra brava.

En ella se lee expresamente como deberían ir vestidas las mujeres: “Para tener en cuenta, mujeres. Tienen prohibido: asistir a la tribuna sur localidad baja en ‘shores’ o faldas, asistir a la tribuna sur baja en sandalias o chancletas y asistir a la tribuna sur baja en camisas cortas y menos hacerle nudo a la camisa de Junior”.

Imagen del supuesto código de vestimenta para las mujeres en el estadio Metropolitano para la barra brava. - Foto: API

El líder de la barra brava de Junior, Gabriel Vallejo, confirmó que dicho código de vestimenta si existe, pero aclaró que solo entre las integrantes de la barra, por lo que ofreció disculpas a las mujeres afectadas. ”De pronto sí le llamaron la atención y le dijeron ‘aquí no puedes estar en short, porque estas son reglas que nosotros tenemos, pero que la hayan amenazado no creo, que le iban a rajar las piernas no creo, estoy completamente seguro”, dijo el hombre.

Así mismo, mencionó que como acto de reconciliación y a manera de disculpas invitó a la joven Hernández al próximo juego de Junior en el estadio Metropolitano.