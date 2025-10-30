Este miércoles 29 de octubre, en medio del partido entre Junior y Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla, se presentó un curioso hecho en una de las tribunas de ese escenario deportivo.

Un hombre decidió pedirle matrimonio al tiempo a dos mujeres que no dudaron en darle el ‘sí’. Así lo registró una cámara del canal deportivo Win Sports.

En las imágenes se observa al hombre ubicarse al frente de ambas mujeres y darle a cada una el anillo de compromiso. Luego, felices los tres, el hincha del Junior procedió a darle un beso a cada una de ellas, mientras otros fanáticos del conjunto barranquillero que apreciaron lo que estaba ocurriendo celebraban.

Al percatarse de que los estaban grabando, el hombre y las dos mujeres mostraron orgullosos a la cámara los anillos de compromiso.

Los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar: “¡Eso es normal, en Barranquilla no hay plata que aguante para sacar a pasear a la mujer y a la moza juntas y que sean buenas amigas! La fantasía sí existe”; “Si Dios no existe, ¿quién me salvó de nacer en Barranquilla?”; “Si una jode, ¿cómo serán dos?”; “Ah, no, pues qué orgullo, entre ese par no se hace una oreja”; “Me dan risa las mujeres que critican a las muchachas, pero comparten a los maridos y no lo saben jajaja”.

Vale destacar que, mientras los tres hinchas del Junior celebraban, en la cancha el conjunto barranquillero recibía una nueva derrota en condición de local ante Independiente Santa Fe 2-1.

El conjunto capitalino derrotó a Junior con un golazo del delantero barranquillero Hugo Rodallega —de chilena—, que le permitió al equipo capitalino mantener la opción matemática de alcanzar la clasificación entre los ocho.