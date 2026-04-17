La foto de 2022 que usó el presidente Petro para hacerle un reclamo al alcalde de Barranquilla: le llovieron críticas

Por medio de la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, compartió una imagen del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en medio de una reunión que causó polémica hace varios años, e hizo unas fuertes críticas contra el mandatario de los barranquilleros.

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“¿Y esto qué es? ¿Conspirando con criminales paramilitares? ¿Se ha dado cuenta el alcalde de que el paramilitarismo que él no ve y tiene en su familia es el padre de la criminalidad en su propia ciudad? ¿Quieren volver al poder?”, cuestionó Petro.

Lo que el presidente Petro no sabía era que la imagen corresponde al año 2022 y que en su momento causó polémica. Por medio de la red social X, le reclamaron al presidente por esta fotografía.

“Presidente @petrogustavo, por favor… La foto es de marzo de 2022, como quedó consignado en varios medios de comunicación, por ejemplo @elcolombiano, que dio detalles de esa reunión. Ni es reciente ni tiene que ver con nada del proceso electoral”, respondió el periodista Jorge Espinosa, editor general de Caracol Radio.

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Asimismo, varios usuarios reaccionaron con sus mensajes: “Eso a él no le importa, solo busca hacer daño, pero cuando las fotos son de él o de su candidato con las Farc o con Pitufo, ahí sí está mal hecho, es delito, hay que denunciarlo porque los están persiguiendo”.

Otro de los usuarios indicó: “Hasta él mismo público la foto hace cuatro años... Pero ese exceso de ‘café’ le dañó la memoria”.