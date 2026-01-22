La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

Aunque son pocos los casos de secuestro que se registran en el departamento del Atlántico, la Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que logró la liberación de dos comerciantes que terminaron privados de la libertad en Juan de Acosta, en manos del Clan del Golfo.

Los ciudadanos, de acuerdo con información de la Policía, estaban en poder de los criminales desde el 11 de enero, cuando llegaron al Atlántico. Les exigían la suma de 60 millones de pesos para su liberación y amenazaban con asesinarlos si no pagaban o denunciaban el caso ante las autoridades.

“Los responsables del secuestro realizaron llamadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea a los familiares de las víctimas, informando sobre el plagio y exigiendo la suma de 60 millones de pesos a cambio de su liberación”, dijo la Policía.

Secuestradores capturados por la Policía de Barranquilla. Foto: Policía de Barranquilla.

Al mismo tiempo, precisaron que el operativo fue realizado tras varias ayudas técnicas que les permitieron dar con la ubicación exacta de estas personas, quienes estaban privadas de la libertad.

“Dentro de las víctimas se encuentra un ciudadano residente en el municipio de Turbo, Antioquia, quien el día 10 de enero arribó vía aérea desde la ciudad de Montería, Córdoba, hasta Barranquilla, con el mismo objetivo de concretar temas comerciales. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas por los captores al municipio de Santa Verónica, Atlántico, donde permanecieron retenidas”, añadió la institución.

Hombres del grupo Élite del Gaula de la Policía de Barranquilla. Foto: Cortesía.

En medio del operativo, las autoridades lograron decomisar varios elementos que están siendo analizados por integrantes del Gaula, con el fin de establecer si hay más víctimas de estas personas y quiénes más estarían involucrados en este secuestro extorsivo.

“Se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver, dos cartuchos calibre 38 milímetros, cinco teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, un vehículo y tres cadenas de acero, las cuales eran utilizadas para inmovilizar a las víctimas, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes”, precisaron las autoridades.

Se conoció que uno de los presuntos delincuentes presenta una anotación judicial por el delito de hurto. Los capturados fueron judicializados ante la Fiscalía General de la Nación y deberán responder ante la justicia por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego.

Entretanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó el compromiso permanente de la institución en la lucha contra el secuestro y la extorsión, y precisó que no han cesado en el trabajo preventivo.